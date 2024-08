Expulsão polêmica de Gregore? Ceni opina: "É um braço desnecessário"

Rogério Ceni durante coletiva - Foto: Divulgação / EC Bahia

Nesta quarta-feira, 7, o técnico Rogério Ceni falou sobre a expulsão do volante Gregore, do Botafogo, durante a partida contra o Bahia, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Esquadrão de Aço venceu o confronto por 1 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

A expulsão do atleta alvinegro ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo. Em uma disputa pelo alto, Gregore atingiu o rosto de Santiago Arias com o braço. Após consultar o VAR, o árbitro decidiu aplicar o cartão vermelho para o jogador do Botafogo.

Ceni comentou sobre a decisão do árbitro, entendendo a expulsão, mas destacando que foi um lance de interpretação. O lance causou revolta nos torcedores do Botafogo, jogadores dentro de campo e até mesmo do CEO do clube.



“O menino está com o rosto machucado. Nota-se que houve o contato. Gregore é nota 10, tenho certeza que não é um cara violento. Depois que ele salta, pega com a mão e bate. A interpretação fica para o VAR. Eu acho que ele acertou o jogador do Bahia. É um braço desnecessário. Acho que é completamente possível de se marcar um cartão vermelho”, afirmou o treinador tricolor.