Tem vaga? Sob olhar de Dorival Jr., Gabriel Xavier é destaque do Bahia

Gabriel Xavier em ação contra o Botafogo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, assistiu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Bahia, na última terça-feira, 30. A presença do comandante animou os torcedores do Tricolor, que vivem a expectativa de ver o zagueiro Gabriel Xavier convocado para vestir a amarelinha.

O defensor foi um dos destaques do Bahia na primeira decisão, que terminou empatada em 1 a 1. Gabriel Xavier considerou que o Tricolor conquistou um bom resultado diante do Botafogo, já que o duelo decisivo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Fizemos uma partida bem correta taticamente, conseguindo segurar o poder ofensivo do Botafogo no Nilton Santos, que todos sabemos que é forte. Tínhamos em mente a dificuldade desse primeiro confronto, mas voltamos com um bom resultado para o jogo de volta”, afirmou o zagueiro revelado no Bahia.

Leia mais: Em encontro com a imprensa, Bahia justifica novo plano de sócios; entenda

Leia mais: Bahia vai inaugurar primeira loja oficial no interior do estado

“Está tudo bem aberto no confronto. Por ser fora de casa e pela força do Botafogo no estádio deles, creio que não foi um resultado ruim. Agora, temos que aproveitar nossa força na Arena Fonte Nova, o apoio do nosso torcedor e buscar a classificação, que é muito importante para nossos objetivos”, complementou.

Agora o Tricolor decide a classificação na Arena Fonte Nova, em partida marcada para a próxima quarta-feira, 7, às 19h. Quem vencer garante uma vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.

Antes do jogo de volta, o Bahia permanece no Rio de Janeiro, onde entra em campo pelo Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, o Tricolor visita o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O duelo da 21ª rodada está marcado para as 16h de domingo, no Maracanã.