Thaciano celebra temporada artilheira e mira duelo contra o Botafogo

O Bahia vai enfrentar o Botafogo, líder do Brasileirão, neste domingo, 25, pela 24ª rodada da competição, e o atacante Thaciano é uma das armas do Tricolor para este embate. O jogador que em outros tempos atuava como volante, tem sido peça essencial no ataque da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

Com os dois gols marcados sobre o Grêmio, seu ex-clube, Thaciano alcançou a marca de 14 bolas na rede em 2024, marca nunca antes alcançada pelo jogador, que celebrou a conquista pessoal.

“Feliz por alcançar este recorde na minha carreira. Mas vem muito do trabalho, do dia a dia com meus companheiros, com a comissão, com todo o staff. A gente busca todos os dias estar melhorando para que no dia do jogo a gente possa estar pronto”, disse o jogador em entrevista coletiva na manhã deste sábado, 24.

Será a quarta vez na temporada que o Bahia vai encarar o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia nas oitavas de final de Copa do Brasil. Para Thaciano, os três jogos anteriores ficaram para trás, mas mostraram o quão forte é a equipe carioca.

“A gente sabe da dificuldade que foram esses três jogos. Foram três jogos difíceis, duros, e que foram resolvidos no detalhe. A gente fez grandes partidas, mas eles também fizeram. A gente sabe que é um jogo difícil e a gente tem que estar muito atento para conseguir o triunfo”, explicou.

Thaciano ainda contou detalhes de sua relação com Everaldo, seu parceiro de ataque. Apesar de esconder o jogo sobre as respectivas funções dentro de campo, ambos se dão bem fora das quatro linhas, segundo o próprio jogador.

“Não posso vir aqui entregar o nosso posicionamento. Mas a minha amizade com a Everaldo é como com todos os meninos, a gente se dá muito bem, né, dentro e fora do campo, é uma amizade muito boa, né, dentro de campo também a gente tem esse entrosamento, né, feliz por ele estar em um grande momento também, né, como o grupo vem crescendo a cada jogo, a cada dia, a gente espera dar a oportunidade que todos continuem crescendo e evoluindo para que no final da temporada a gente possa chegar ao nosso objetivo”, concluiu.

O duelo entre Bahia e Botafogo está marcado para as 16h deste domingo, 25, na Arena Fonte Nova.