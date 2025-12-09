Tiago, joia da base do Bahia, tem venda encaminha para o Orlando City; saiba valores

- Foto: Divulgação/E.C Bahia

O Bahia encaminhou a venda do atacante Tiago, de 20 anos, para o Orlando City, dos Estados Unidos. A proposta aprovada prevê valores que podem chegar a seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), entre o montante fixo e bônus.

O acordo representa a terceira venda mais cara da história do Tricolor, apenas atrás de Biel e Lucho Rodríguez, que renderam R$ 48 milhões e R$ 139 milhões, respectivamente. A informação é do ge.

Revelado nas categorias de base, o jogador vem de uma temporada de destaque, com 11 gols e três assistências em 42 jogos, atingindo marcas que não eram alcançadas no clube desde 2012.

O atacante começou a ganhar mais espaço no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, sendo artilheiro do Nordestão e marcando até um hat-trick na final, contra o Confiança.

Tiago seguiu aproveitando as oportunidades no Brasileirão após a venda do uruguaio Lucho Rodríguez e, em julho, o Bahia renovou o seu contrato até o fim de 2027.

Antes dessa negociação ser aprovada, o Orlando City havia feito uma primeira oferta de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), valor considerado abaixo do esperado e recusado pelo Bahia.