Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

E.C.BAHIA

Tiago, joia da base do Bahia, tem venda encaminha para o Orlando City; saiba valores

O acordo representa a terceira venda mais cara da história do Tricolor

Lucas Vilas-Boas

Por Lucas Vilas-Boas

09/12/2025 - 22:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Tiago, joia da base do Bahia, tem venda encaminha para o Orlando City; saiba valores
-

O Bahia encaminhou a venda do atacante Tiago, de 20 anos, para o Orlando City, dos Estados Unidos. A proposta aprovada prevê valores que podem chegar a seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), entre o montante fixo e bônus.

O acordo representa a terceira venda mais cara da história do Tricolor, apenas atrás de Biel e Lucho Rodríguez, que renderam R$ 48 milhões e R$ 139 milhões, respectivamente. A informação é do ge.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atacante revelado pelo Bahia vive temporada mais goleadora no Japão
Bahia acerta contratação em definitivo de goleiro para 2026
Herói do Nordestão, ex-goleiro do Bahia é anunciado por time paulista

Revelado nas categorias de base, o jogador vem de uma temporada de destaque, com 11 gols e três assistências em 42 jogos, atingindo marcas que não eram alcançadas no clube desde 2012.

O atacante começou a ganhar mais espaço no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, sendo artilheiro do Nordestão e marcando até um hat-trick na final, contra o Confiança.

Tiago seguiu aproveitando as oportunidades no Brasileirão após a venda do uruguaio Lucho Rodríguez e, em julho, o Bahia renovou o seu contrato até o fim de 2027.

Antes dessa negociação ser aprovada, o Orlando City havia feito uma primeira oferta de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), valor considerado abaixo do esperado e recusado pelo Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa do Nordeste futebol brasileiro orlando city Tiago venda de jogadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Play

Torcedores do Bahia 'surfam' em ônibus e prefeitura promete resposta dura

Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x