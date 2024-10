Time feminino do Bahia terá agenda cheia pela primeira vez

Jogadoras do Bahia comemorando - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

Sob nova direção, a equipe feminina do Bahia planeja a disputa de mais campeonatos, são eles: Brasil Ladies Cup e a Supercopa. A diretora de futebol do time, Carol Melo, comentou a importância das competições no calendário do Esquadrão.

"A gente tem boas expectativas em relação a Ladies Cup. Acho que vai ser um teste bom para o que a gente vai estar enfrentando no próximo ano. É uma competição que também traz times internacionais, então a gente vê com muito bons olhos. A Supercopa é também uma parte desse processo de preparação para o Brasileiro, que começa logo em seguida. Então, tendo essas competições no meio do caminho ajuda a preparar e impulsionar para o objetivo que a gente tem lá na frente, que é consolidar o Bahia na elite do futebol feminino", declarou Carol Melo, em entrevista ao ge.

A quarta edição, a Ladies Cup começa em dezembro - entre os dias 16 e 22 -, com ingressos gratuitos e final confirmada para a Mercado Livre Arena Pacaembu. Já a Supercopa vai ser disputada somente em 2025.

Carol também avaliou a campanha do Bahia no Baiano feminino, competição na qual a equipe avançou às semifinais com 94 gols marcados e apenas um sofrido. "O Campeonato Baiano é usado também para que o Felipe possa impor a maneira dele de jogar. Então é um campeonato onde ele impõe a maneira dele jogar e ele quer ver isso acontecendo. É muito bom, porque a gente consegue ver essa evolução. A gente consegue dar essa rodagem para o time todo para que vá se preparando para os próximos desafios também", explicou Carol.