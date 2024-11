"Trabalho está no início", diz diretor da base do Bahia após hegemonia

Diretor Executivo de Futebol de Base, Marcelo Teixeira - Foto: Divulgação/EC Bahia

Resultado de um investimento com responsabilidade e compromisso, o futebol de base do Esporte Clube Bahia vem colhendo os primeiros frutos do trabalho. Nesta temporada, o Tricolor se sagrou campeão do Campeonato Baiano sub-15, sub-17 e sub-20, conquistando uma hegemonia.

Após a chegada do Grupo City, a equipe tem vivido uma fase ainda mais brilhante, somando bons resultados no cenário estadual e nacional. Entretanto, para o Diretor Executivo de Futebol de Base, Marcelo Teixeira, o trabalho ainda está no início, deixando claro que o projeto é a longo prazo.

Leia mais:

>> Vitória lança campanha de conscientização sobre pessoas desaparecidas

>> Vitória pega o Fluminense em duelo direto e busca repetir feito no Brasileirão

>> Amistoso Brasil x Colômbia neste sábado abre preparação para Copa 2027

“As conquistas dos Pivetes de Aço são importantes e começam a coroar um trabalho que ainda está muito no início, uma transformação que estamos fazendo desde 2023. Ainda é cedo para colher o que estamos plantando, mas quando vem uma conquista, dá uma sinalização forte de que estamos em uma direção boa. Então a gente fica bastante orgulhoso de conquistar os principais títulos do Estado. Agora é trabalhar para que a gente comece a figurar nacionalmente nas finais das competições”, declarou o Diretor.

Sub-15 do Bahia comemorando | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nesta sexta-feira, 25, no confronto diante do Estrela de Março, os Pivetes de aço de até 15 anos, conquistaram o estadual em uma campanha invicta, repetindo o feito da categoria sub-17, que levantou o troféu diante do mesmo adversário e com uma campanha sem derrotas.

No sub-20, a conquista foi ainda mais especial, derrotando o Vitória na final e conquistando o hexacampeonato. A campanha foi formada por 14 triunfos e quatro empates, somando 47 gols e sofrendo apenas 14 gols. Desta maneira, para as competições nacionais de 2025, o Tricolor estará presente em todas as categorias.