Yanne fala em correção de falhas para chegar à final da Copa do Brasil

A goleira Yanne, uma das protagonistas do Esporte Clube Bahia, comentou o empate por 0 a 0 com o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, disputado na Arena Fonte Nova. Ao portal A TARDE, a goleira disse que faltou “capricho” para a equipe, principalmente no campo de ataque.

“Bom, a gente sabe que a gente está na semifinal da Copa do Brasil, então não vai ter jogo fácil. Elas vieram aqui com o objetivo de sair pelo menos com um empate e elas conseguiram fazer o jogo delas. Faltou a gente ter um pouco mais de capricho ali na finalização, principalmente nesse último terço”, disse ela.

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A jogadora também afirmou que o foco agora precisa ser em corrigir as falhas deste jogo para garantir a classificação na partida de volta. “Agora, não falo nem em descansar, é treinar, que a gente já treina amanhã. Corrigir nossas falhas. Não é normal a gente acabar falhando em alguns momentos, então corrigir essas nossas falhas”, acrescentou Yanne.

Projeção para o jogo decisivo

A goleira do Bahia também destacou que a parte mental será essencial para o jogo de volta: “Colocar a cabeça no lugar, que o ponto principal para que a gente saia de lá com essa classificação, com esse triunfo, é ter a mentalidade boa, a mentalidade vencedora”.

Ainda segundo ela, o Bahia vai para o Rio de Janeiro com o objetivo de vencer e buscar a classificação ainda no tempo normal. “A gente tem que ir para lá buscando essa classificação, não nos pênaltis, mas no tempo normal. Então, é isso que a gente vai fazer”.

O time feminino do Bahia busca chegar à final da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Em 2025, o time também chegou à semifinal, mas foi parado pelo Ferroviária.