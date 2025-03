Abaixo da projeção, queda na Copa do Brasil pode impactar orçamento do Vitória

Eliminação na Copa do Brasil frustrou tanto a torcida rubro-negra quanto o planejamento esportivo do clube em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A eliminação do Vitória diante do Náutico pela segunda fase da Copa do Brasil se torna a primeira meta esportiva do clube não cumprida na temporada 2025.

De acordo com a projeção prevista durante a reunião que aprovou o orçamento em dezembro, o objetivo era que o clube alcançasse ao menos a terceira fase do maior torneio de clubes do país.

Além da eliminação precoce da Copa do Brasil, o clube amarga um prejuízo de ordem financeira com a premiação não conquistada. Caso se classificasse, o rubro-negro baiano embolsaria R$ 1.874.250.

Vale salientar o valor que na terceira fase aumentaria de forma considerável, no montante de R$ 2.315.250.

Sem tempo para lamentações, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini tem pela frente o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano de 2025.

Por ter feito a melhor campanha geral no Baianão, o rubro-negro baiano decidirá o título estadual diante da sua torcida no Barradão. O jogo de volta está marcado para o dia 23 de março, às 16h.