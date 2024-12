Alerrandro entra na lista de maiores artilheiros do Vitória na década

Alerrandro comemorando gol contra o Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em grande fase como jogador e vestindo a camisa do Vitória, Alerrandro já faz a melhor temporada da carreira. Os números fizeram com que o centroavante entrasse no top-3 dos artilheiros do Leão na última década.

Somando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Brasileirão, o camisa 9 chegou as 24 participações em gols no ano. No sábado, 23, diante do Botafogo, Alerrandro marcou o 17º gol da temporada, sendo fundamental para a conquista de um ponto fora de casa.

No recorte de uma única temporada, o centroavante só fica atrás de Neilton, Marinho e Léo Ceará, contabilizando após 2015. Porém, vale lembrar que, com quatro gols atrás do primeiro colocado, Alerrandro ainda tem mais três jogos antes do fim da temporada, podendo subir na lista.

Marinho (2016) e Neilton (2018): 21 gols

Léo Ceará (2020): 20 gols

Alerrandro (2024): 17 gols

Em relação aos outros atletas que passaram pelo Vitória, o camisa 9 tem a vantagem dos gols do Brasileirão, com 11 até o momento. As participações colocam Alerrandro na 2ª posição de 2024, ficando atrás apenas de Estevão, do Palmeiras, com 11 bolas na rede.

Desde o início do campeonato no formato de pontos corridos, que iniciou em 2003, Alerrandro também tem uma ótima participação, sendo o 4º principal artilheiro, também podendo subir na lista. O jogador só fica atrás de Dinei, com 16 gols em 2013, Roger, com 15 gols em 2009, e Marinho, com 12 gols em 2016.

Com os bons números, o Vitória busca a permanência do goleador, que está emprestado pelo Bragantino. O clube busca estender o vínculo, que encerra em dezembro deste ano.

Buscando ampliar os bons números, o camisa 9 entra em campo neste domingo, 1, contra o Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será no Barradão, com início para às 18h30.