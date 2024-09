Após nova derrota, Carpini desabafa: "Difícil falar de permanência"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória sofreu nova derrota no Brasileirão, na noite deste domingo, 1º, e viu sua situação complicar dentro da zona de rebaixamento. O time comandado por Thiago Carpini segue com 22 pontos, agora na 18ª posição, sendo ultrapassado pelo Corinthians.

Em entrevista coletiva após a partida, Carpini afirmou que o resultado da partida não foi justo, já que o Vitória finalizou 22 vezes. A falta de pontaria no momento crucial fez o treinador pontuar limitações no elenco rubro-negro.

“Hoje a gente merecia a vitória, foram 22 finalizações, algumas coisas fogem do meu controle. Nós temos um débito e tirar isso não é fácil. Eu vejo evoluções, mas também limitações no nosso elenco. Temos que reconhecer nossas limitações. Precisamos ter mais eficiência, foram muitas finalizações hoje, mas sem fazer o gol eu não consigo”, disse Carpini.

Leia mais:

>> Torcedores do Vasco são detidos após briga com organizada do Vitória



O comandante rubro-negro, no entanto, defendeu os jogadores que estão à sua disposição, mesmo entendendo que a permanência na elite do futebol brasileiro ficou mais complicada.

“Eu estou muito contente com o que eu tenho, com o ambiente que construímos no Vitória. Só não estamos mais felizes porque alguns erros básicos estão incomodando um pouco. É difícil falar de permanência, mas vamos trabalhar com o que temos. Estou feliz com os atletas. Pode ser que falte alguma coisa, mas vamos seguir trabalhando e entregar para o torcedor disposição e competitividade”, pontuou.

Na próxima rodada, após a parada para a data Fifa, o Vitória vai até o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, encarar o Atlético-GO. O jogo da 26ª rodada está marcado para as 16h do dia 14 de setembro.