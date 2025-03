Atlético-BA x Vitória: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Vitória visita o Atlético de Alagoinhas pela semifinal do Baianão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória segue sua luta pelo bicampeonato estadual com um desafio fora de casa. O Leão da Barra visita o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 1, às 18h30, no Estádio Carneirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano 2025.

O rubro-negro baiano terminou a primeira fase do Baianão na liderança e está invicto, com seis vitórias e três empates. Apesar do começo instável, o Carcará fechou o G-4 e além de se qualificar para as semis do estadual, terá calendário nacional em 2026. Isso porque a equipe se classificou para o Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico Thiago Carpini terá desfalques importantes para encarar o Atlético. Acometido de um desconforto muscular, o meia Matheuzinho foi vetado pelo departamento médico.

Outro que estará fora é o meia-atacante Bruno Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Fabri, que se recupera da lesão no ligamento do joelho direito, não foi relacionado.

Já a equipe dirigida por Agnaldo Liz deverá ser escalada com a mesma formação que foi derrotada pelo Vitória na última rodada da primeira fase. O Carcará tem como ponto forte o setor de ataque.

Além do artilheiro do estadual Felipe Cardoso, o velocista Kauã e o centroavante Michael são peças importantes do time.

Onde Assistir:

A partida será transmitida ao vivo pela TVE (TV aberta e Youtube) e pela TV Vitória (Youtube)

Horário: 16h

Estádio: Estádio Antônio Carneiro (Carneirão), em Alagoinhas-BA

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Mattos

Assistente 2: Edevan de Oliveira Pereira

Quarto Árbitro: Reinaldo Silva de Santana

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira - FIFA/MG

Provável Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Caceres, Neris, Edu, Claudinho e Jamerson; Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Ronald; Wellington Rato, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Provável Escalação do Atlético de Alagoinhas: Giovani, Jeffinho, Matheus Souza, Lucas Sales e Anderson Santos; Menezes, Lucas Lucena e Esquerdinha; Felipe Cardoso, Kauã e Michael. Técnico: Agnaldo Liz.