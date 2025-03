Vitória terá desfalque de atacante na semifinal do Baianão

Bruno Xavier em ação pelo Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini terá um desfalque certo para o importante compromisso diante do Atlético de Alagoinhas, marcado para este sábado, 1º, às 18h30, no Estádio Carneirão, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

O meia atacante Bruno Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida em Alagoinhas.



No confronto diante do Carcará na última rodada da primeira fase do estadual, Bruno foi desarmado e cometeu uma falta para segurar o contra-ataque adversário. Pela infração, foi advertido aos 26 minutos do primeiro tempo pela arbitragem.

Bruno Xavier tem sido uma opção muito utilizada pela comissão técnica rubro-negra. Ele já atuou em nove partidas, sendo seis na condição de titular, com dois gols marcados no estadual.