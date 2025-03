Goleiro que eliminou o Boca Juniors da Liberta foi revelado no Vitória

Guillermo Viscarra, ex-goleiro do Vitória - Foto: Divulgação

Um nome conhecido pela torcida do Vitória foi responsável pela eliminação do Boca Júniors na segunda fase da Libertadores. No confronto realizado nesta terça-feira, 25, contra o Alianza Lima, do Peru, o goleiro Guillermo Viscarra, revelado pela divisão de base do clube baiano, defendeu a cobrança decisiva da disputa de pênaltis e classificou a equipe peruana para a terceira fase da competição internacional.

Após a vitória do Alianza Lima por 1 a 0 na partida de ida, o Boca Juniors venceu por 2 a 1 a partida de volta, na Bombonera, levando a partida para os pênaltis. A decisão terminou em 5 a 4 para o time do Peru, graças à cobrança defendida pelo atleta boliviano ex-Vitória de 32 anos.

Guillermo Viscarra | Foto: Divulgação

Viscarra subiu para a equipe profissional do Rubro-Negro em 2013 e compôs o elenco da equipe em 2014, mas não chegou a entrar em campo com a camisa do Leão da Barra profissionalmente. Em 2015, o goleiro foi emprestado ao Bolívar e continou atuando no futebol boliviano até ir para o Peru nesta temporada.