Vitória tenta a contratação de Pepê, volante do Grêmio

Pepe em partida pelo Grêmio - Foto: Divulgação/ @pepevilardi

Em busca de reforçar o elenco na temporada de 2025, o Vitória tenta a contratação do volante Pepê, que tem contrato com o Grêmio até dezembro deste ano. No entanto, o rubro-negro corre contra o tempo, tendo em vista que a janela de transferência fecha nesta sexta-feira, 28.

Segundo o Ge, o interesse do Leão da Barra surgiu após o atleta perder espaço no tricolor gaúcho. Na temporada, o jogador de 27 anos soma quatro jogos, sendo dois entre os titulares.

Pepê é formado nas categorias de base do Flamengo. Além disso, também soma passagens por Portimonense, de Portugal, e Cuiabá. Chegou ao Grêmio em definitivo em 2023, custando R$ 8 milhões e atuando em 84 jogos, colaborando com três gols e três assistências.