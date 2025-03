Vitória tem até sexta-feira para contratar "homem-gol"

Manequinha, diretor de futebol do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Um dos clubes que mais se movimentou nesse mercado da bola, o Vitória acertou, até o momento, 15 contratações na temporada, mas ainda assim segue em busca de um centroavante para reforçar o ataque da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini. O Rubro-Negro, entretanto, tem até amanhã, dia 28 de fevereiro, para registrar novos atletas que possuem contratos com outros clubes, em virtude do término da primeira janela de transferências de 2025.

Apenas jogadores livres poderão assinar com times após o prazo, desde que tenham rescindido seu vínculo antes do fechamento da janela.

A busca por um atacante que substitua Alerrando, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, não tem sido nada fácil. Não foi por falta de tentativa que o Leão ainda não conseguiu trazer um "homem-gol", já que o clube baiano tentou a contratação de pelo menos sete nomes, sem mencionar a renovação contratual com o próprio Alerrandro.

Entre os jogadores que foram alvos do Vitória nesta temporada, se destaca o argentino Federico Girotti, último centroavante que passou pela mesa do presidente Fábio Mota. Além dele, Gonzalo Mastriani, Eduardo Vargas, Everaldo, Léo Ceará e Gonzalo Tapia também foram procurados e chegaram a negociar com o Rubro-Negro, mas sem sucesso.

Vale mencionar que o clube também tentou a manutenção de Alerrandro, mas o Bragantino, detentor dos direitos do atleta, exigiu seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), valores acima da realidade atual do Leão. Após as tratativas, o centroavante rescindiu com o clube paulista e assinou com CSKA, da Rússia.

Apesar da busca por um camisa 9, o Vitória possui um dos melhores ataques entre as equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Para a posição, o técnico Thiago Carpini tem à disposição os atacantes Janderson e Fabri, que foram utilizados no setor, além de Carlinhos, único jogador que chegou para a função, emprestado do Flamengo.

Após a chegada de Carlinhos, o próprio Carpini revelou que a busca por um "homem-gol" continuou sendo prioridade do clube na janela de transferências. "Seguimos na busca de mais um 9 para fechar nossa janela", comentou o treinador.