Carpini lamenta eliminação na Sul-Americana: "Estava em nossas mãos"

Técnico Thiago Carpini durante em entrevista coletiva em Quito - Foto: Reprodução / TV Vitória

O técnico Thiago Carpini não escondeu a frustração após a eliminação do Vitória na Copa Sul-Americana. Derrotado por 1 a 0 pela Universidad Católica na última quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, o Rubro-Negro se despediu da competição de maneira melancólica e com um gol contra bizarro. E ainda assim, o time contava com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Após a partida, Carpini concedeu entrevista coletiva e fez um desabafo sobre o momento do clube, que passa por uma sequência de resultados ruins e não consegue engatar uma reação.

“O que passa na nossa cabeça é indignação. É tentar entender por que tantas coisas têm acontecido corriqueiramente dentro do nosso projeto. É preciso procurar ser muito sábios e inteligentes. Essa é uma eliminação muito dolorosa. A preocupação agora é retomar. Nós temos uma competição nacional muito difícil, na qual também precisamos dar uma resposta, a nós mesmos e ao nosso torcedor”, declarou.

O treinador lamentou especialmente a oportunidade perdida de avançar no torneio continental, algo que, segundo ele, esteve ao alcance da equipe.

“Sonhamos muito com a Sul-Americana, com essa vaga que conquistamos no ano passado. Trabalhamos muito para que ela acontecesse. Imaginávamos que hoje seria possível. E foi, esteve em nossas mãos a classificação. O sentimento é de frustração, de tristeza, mas também de seguir lutando, trabalhando e encontrar o caminho”, pontuou.

O Vitória criou boas chances durante a partida nos dois tempos, todavia pecou na finalização. Carpini reconheceu a superioridade do time em parte do confronto, mas ressaltou que a falta de eficiência custou caro.

“Antes de tomarmos o gol da maneira como aconteceu, criamos diversas oportunidades. No primeiro tempo, tivemos duas ou três oportunidades. No segundo tempo, outras duas muito claras, que nós precisávamos ser mais eficientes. Essa falta de eficiência nos custou o resultado, não só hoje, com a eliminação na Sul-Americana, mas também no nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Precisamos evoluir”, concluiu.

Próximo compromisso

Agora fora da Sul-Americana, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 1, o rubro-negro baiano enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30, pela 11ª rodada da Série A.

Primeiro time dentro do Z-4 e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição, com apenas nove pontos ganhos.