CBF altera local de jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza - Foto: Divulgação

O jogo entre Ceará e Vitória, marcado para o dia 3 de maio, um sábado, às 18h30, não será mais na Arena Castelão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o local do confronto, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O pedido da mudança partiu da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), acatado pela entidade máxima do futebol brasileiro. O dia e horário da partida, no entanto, permanecem os mesmos.

O confronto diante do clube cearense será o segundo da maratona de jogos do Vitória na temporada. Antes do Ceará, o Rubro-Negro encara o Grêmio, no próximo domingo, 27, às 18h30, no Barradão, e segue a sequência pesada de partidas a cada três/quatro dias, que só termina no primeiro clássico Ba-Vi do Brasileirão, no dia 18 de maio. Nos próximos 31 dias, por exemplo, o Leão vai disputar oito partidas, válidas também pela Copa Sul-Americana.

Confira os próximos jogos do Vitória:

Vitória x Grêmio (Brasileirão) - 27/04

Ceará x Vitória (Brasileirão) - 03/05

Vitória x Defensa y Justicia (Sul-Americana) - 06/05

Vitória x Vasco da Gama (Brasileirão) - 10/05

Cerro Largo x Vitória (Sul-Americana) - 14/05

Bahia x Vitória (Brasileirão) - 18/05

Vitória x Santos (Brasileirão) - 25/05

Universidad Católica x Vitória (Sul-Americana) - 28/05

Com cinco pontos em cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 16ª colocação, e também é o terceiro colocado do Grupo B da Copa Sul-Americana, com dois pontos em três jogos.