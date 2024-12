Com 44% de aproveitamento, Carpini se aproxima de renovar com Vitória

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em grande fase no Vitória, o treinador Thiago Carpini está muito próximo de uma renovação para seguir no Leão na temporada de 2025. O comandante chegou ao clube para substituir Léo Condé em maio deste ano e, até o momento, vem salvando a equipe do rebaixamento.

Segundo fontes internas do Vitória, a renovação está próxima de ser oficializada, com apenas alguns detalhes a serem ajustados, sendo uma vontade mútua. O anúncio pode ser feita ao fim do Brasileirão ou ainda neste fim de semana, quando o rubro-negro poderá se salvar do rebaixamento.

O treinador, que chegou com o Leão no Z-4, faz uma campanha muito acima do esperado no segundo turno, estando com o 7º melhor aproveitamento, com 56.25%. O returno fez com que o Vitória se afastasse da zona da degola, estando atualmente na 12ª posição.

Neste domingo, 1, caso vença o Fortaleza, no Barradão, o Leão poderá confirmar a presença na Série A de 2025. Para isso, precisa torcer por um tropeço de Bragantino e Criciúma, que estão na zona, com 37 pontos, enquanto o Vitória chegaria aos 45 pontos.

Ao todo, Carpini soma 31 jogos com o rubro-negro, com 12 vitórias, cinco empates e 14 derrotas, entre Brasileirão Série A e Copa do Brasil. Neste recorte, o aproveitamento total é de 44%.