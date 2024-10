Com Caio Vinícius na transição, Vitória trabalha focado no Inter

Grupo rubro-negro durante trabalho na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória prosseguiu com a preparação focado no jogo fora de casa contra o Internacional, programado para o próximo domingo, 29, às 18h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo se reapresentou na tarde desta quarta-feira, 25, na Toca do Leão. As atividades foram iniciadas com exercícios de ativação na academia. No campo, o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli.

Depois, o técnico Thiago Carpini comandou um treinamento técnico que foi dividido em duas partes. Na primeira, dentro de um quadrado o grupo aperfeiçoou as linhas. Com o campo mais aberto, a equipe aperfeiçoou a construção de jogadas.

Os zagueiros Edu, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Neris realizaram trabalhos específicos da posição. Fora da última atividade, o lateral-direito Raúl Cáceres, o meia Matheuzinho e o atacante Mosquito trabalharam normalmente. Os três fizeram atividades controladas.

A boa notícia é que o volante Caio Vinícius se recuperou de lesão muscular. Após 28 dias, o jogador iniciou a fase de transição física com o preparador físico assistente Vinícius Franco.

Já os laterais Patric Calmon (pubalgia) e Willean Lepo (adutor) continuam em tratamento. Acometido de gripe, o volante José Breno foi liberado e fará sua recuperação repousando em casa. O meia Gabriel Santiago está com uma lesão na região anterior da coxa.

O grupo retorna a labuta na tarde desta quinta-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura.