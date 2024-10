Com Caio Vinícius, Vitória começa preparação focado no Atlético-MG

Treinamento do elenco rubro-negro no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: https://atarde.com.br/esportes/ecvitoria?d=1

Após o dia de folga, o elenco do Vitória retornou a labuta na Toca do Leão e começou a se preparar para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para este sábado, 5, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo começou os trabalhos desta terça-feira, 5, com exercícios de ativação na academia do clube. Os titulares contra o Internacional fizeram atividades físicas e de ordem regenerativa, como voltas em torno dos campos do CT, além de sessão de massagem, crioterapia e banheira aquecida.

Logo depois, o preparador físico Caio Gilli comandou o aquecimento com trabalhos de potência e velocidade com os jogadores. Sob o comando pelo assistente técnico Estephano Djian e com supervisão do treinador Thiago Carpini, os atletas aperfeiçoaram posse de bola em campo reduzido e finalizações a gol com enfrentamentos.

O volante Caio Vinícius participou do treino de posse e deu continuidade a transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco. O lateral-direito Willean Lepo segue em tratamento das dores no adutor da coxa na fisioterapia e fez atividade na bicicleta ergométrica.

Já o lateral-esquerdo Patric Calmon tem quadro de evolução na lesão no púbis. Ele fez uma corrida de baixa intensidade no campo, sob a orientação do fisioterapeuta Gabriel Cordeiro. Ele chega a quinta semana de tratamento.

O meia Gabriel Santiago não sente mais dores na região anterior da coxa direita. Ele será submetido a um exame de controle para saber se a lesão está cicatrizada definitivamente.

O grupo retorna ao trabalho na tarde desta quarta-feira no CT Manoel Pontes Tanajura. Fora da zona de rebaixamento, o Vitória segue na 16ª colocação, com 28 pontos em 28 jogos.