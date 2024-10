Vitória tem número alto de atletas pendurados; saiba quais são

Vitória tem número elevado de atletas com dois cartões amarelos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após perder para o Internacional na última rodada, o elenco rubro-negro foca as atenções para mais um compromisso fora de casa. Dessa vez o adversário será o Atlético-MG, no próximo sábado, 5, às 16h30, na Arena MRV, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Para o importante compromisso em Belo Horizonte, uma estatística chama a atenção: o número de atletas pendurados. A equipe conta com nove jogadores com dois cartões amarelos.

Os jogadores pendurados no Vitória são Everaldo, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Naldi, Lucas Esteves, Muriel, Wagner Leonardo, Willian Oliveira e Zé Hugo.

Caso algum deles sejam advertidos com cartão amarelo, ficam de fora do jogo contra o RB Bragantino, no Barradão, pela 30ª rodada.

Para o jogo em Minas, o técnico Thiago Carpini não contará com o volante Filipe Machado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o atacante Janderson cumpriu suspensão e volta a ser opção.

Os resultados da rodada ajudaram e o time vermelho e preto permanece fora da zona de rebaixamento, onde segue na 16ª colocação, com os mesmos 28 pontos em 28 jogos.