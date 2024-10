Média nos últimos cinco anos e confrontos diretos; veja projeção para o Vitória

Jogadores do Vitória reunidos antes de partida do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Brasileirão caminha para a sua reta final e o Vitória segue na briga contra o rebaixamento para a Série B. Restam 10 partidas para o Rubro-Negro tentar se manter na elite do futebol brasileiro em 2025 e, para isso, a calculadora passa a ser uma aliada.

Nos últimos cinco anos, a equipe que terminou na 17ª colocação fez, no máximo, 43 pontos, mas a média, nesse período, é de pouco 40,2 pontos. Ou seja, é possível permanecer na Série A com uma pontuação abaixo do número ‘mágico’ de 45 pontos, considerado o teto para evitar o rebaixamento.

2019

16º - Ceará (39 pontos)

17º - Cruzeiro (37 pontos)

2020

16º - Fortaleza (41 pontos)

17º - Vasco (41 pontos)

2021

16º - Juventude (46 pontos)

17º - Grêmio (43 pontos)

2022

16º - Cuiabá (41 pontos)

17º - Ceará (37 pontos)

2023

16º - Bahia (44 pontos)

17º - Santos (43 pontos)

Atualmente com 28 pontos, o Vitória precisa de 13 dos 30 pontos ainda em disputa para chegar aos 41, o que demanda da equipe comandada por Thiago Carpini um aproveitamento próximo de 50%. A boa notícia para o torcedor é que no segundo turno do Brasileirão, o Rubro-Negro tem mais de 48% de aproveitamento.

Outra questão que promete ser decisiva para o Vitória é a sequência de partidas contra adversários que também estão brigando na parte de baixo da tabela. Serão cinco confrontos diretos, sendo três deles no Barradão.

Confira os últimos 10 adversários do Vitória:

Atlético-MG - fora de casa

Red Bull Bragantino (confronto direto) - Barradão

Fluminense (confronto direto) - Barradão

Athletico-PR (confronto direto) - fora de casa

Corinthians (confronto direto) - Barradão

Criciúma (confronto direto) - fora de casa

Botafogo - fora de casa

Fortaleza - Barradão

Grêmio - Barradão

Flamengo - fora de casa