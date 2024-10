Betsat regulariza situação e segue como patrocinadora máster do Leão

Betsat patrocina o Vitória desde o início de 2024 - - Foto: Reprodução | Instagram

A Betsat, patrocinadora máster do Vitória, está oficialmente autorizada a operar no Brasil após cumprir todas as exigências do processo de regulamentação do governo federal para casas de apostas esportivas. Inicialmente, a empresa corria o risco de ter suas atividades interrompidas no território nacional por não ter solicitado a licença necessária junto ao Ministério da Fazenda até o prazo estabelecido, nesta terça-feira, 1. No entanto, a situação foi resolvida, garantindo a continuidade da parceria com o Rubro-Negro.

A regulamentação imposta pelo governo prevê que apenas as empresas que enviaram seus pedidos de autorização poderão seguir atuando no Brasil. No caso da Betsat, que possui contrato com o Vitória até o final de 2025, havia uma preocupação em torno do atraso no envio da documentação, o que colocaria a empresa fora das operações a partir de outubro. Entretanto, a Betsat regularizou sua situação a tempo e consta na lista do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), sob o protocolo 0157/2024, assegurando seu funcionamento no país.

Thiago Vancelotte, country manager da Betsat no Brasil, destacou o compromisso da empresa em seguir todas as diretrizes estabelecidas pela nova regulamentação. “Estamos desde o ano passado nesta trilha. Das mais de 5.000 casas de apostas que operam no Brasil, fazemos parte dos cerca de 1% que manifestaram interesse desde o início das discussões sobre a regulamentação definitiva”, explicou Vancelotte.

“Acreditamos que o licenciamento é a melhor forma de fortalecer a confiança dos nossos usuários, que têm acompanhado nosso crescimento no Brasil ao longo de mais de um ano e meio. Nossa principal preocupação é com a integridade e a responsabilidade em todas as nossas práticas, buscando sempre elevar o padrão ético do setor de apostas esportivas e cassino online”, completou Vancelotte.