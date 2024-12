Com novidade, Vitória encerra a preparação para pegar o Criciúma

Elenco rubro-negro durante atividade final mirando o Criciúma - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após uma semana de trabalhos no período da Data Fifa, o elenco do Vitória concluiu a preparação para o confronto direto contra o Criciúma, marcado para esta quarta-feira, 20, ás 16h, no Estádio Heriberto Hulse, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento realizado na manhã desta terça-feira, 19, o técnico Thiago Carpini ministrou um trabalho tático posicional com ajustes na saída de bola no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, com os 11 iniciais que vão a campo no Sul do país.

Já no campo Bebeto Gama no miniestádio do CT, o Estephano Djian fez a mesma atividade com a outra parte do elenco. Depois, com todo o grupo, foram aperfeiçoadas a saída de bola e construção dejogadas ofensivas. Por fim, os atletas treinaram bolas paradas ofensivas e defensivas.

A equipe terá o desfalque do atacante Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o time terá os retornos do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do volante William Oliveira, que cumpriram suspensão.

Entre os 26 relacionados, a novidade é a inclusão do meia Gabriel Santiago. Ele será convocado pela primeira vez desde o retorno de empréstimo do ABC. Além dele, o goleiro Alexandre Fintelman vai compor a delegação.

Após a derrota para o Corinthians, o rubro-negro baiano ocupa a 13ª colocação na Série A, com 38 pontos somados. O adversário é o primeiro time fora do Z-4, com 37 pontos ganhos e está há quatro jogos sem vencer.