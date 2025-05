Com tático e rachão, Vitória encerra preparação para enfrentar o Ceará

Elenco rubro-negro durante atividade no CT do Fortaleza em Maracanaú-CE - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória finalizou a preparação para o confronto diante do Ceará, marcado para este sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 7ª rodada do Brasileirão.

As atividades aconteceram no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, do Fortaleza, localizado em Maracanaú, região metropolitana da capital cearense.

O elenco iniciou os trabalhos com um aquecimento ministrado pelo preparador físico Caio Gilli e, na sequência, focou em jogadas de bola parada.

Na parte final do treino, o técnico Thiago Carpini realizou ajustes táticos tanto no posicionamento defensivo quanto nas movimentações ofensivas em lances de bola parada. Por fim, os atletas participaram de um descontraído rachão e em seguida, o retornou ao hotel onde está concentrado.

Para o confronto contra o Alvinegro de Porangabuçu, o Leão da Barra terá seis desfalques confirmados. O meia Pepê sofreu uma entorse no tornozelo e está fora, assim como o zagueiro Zé Marcos, diagnosticado com uma lesão muscular.

Além deles, o atacante Carlos Eduardo trata uma lesão no músculo posterior da coxa. O atacante Renato Kayzer e o volante Willian Oliveira também seguem no departamento médico, em fase de recuperação. Por opção da comissão técnica, o goleiro Gabriel não foi relacionado

Por outro lado, o Rubro-Negro baiano contará com o retorno do meia Wellington Rato, que está recuperado de uma lesão no joelho direito. Ele viajou com a delegação e está à disposição da comissão técnica rubro-negra.

O Vitória ocupa a 16ª colocação na tabela, com seis pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a fase de instabilidade, o rubro-negro baiano não perde há cinco partidas no Brasileirão. Nesse período, somou uma vitória e quatro empates.