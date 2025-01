Ex-Corinthians é anunciado como novo reforço do Vitória

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória confirmou, na noite de sábado, 4, a contratação do meio-campista Thiago Conti, conhecido como Thiaguinho. O jogador de 27 anos, que atuou na última temporada pelo Juventude, assinou um contrato válido por um ano, até dezembro de 2025.

Thiaguinho se integrou ao elenco do Juventude, mas, devido a lesões, teve um desempenho limitado, participando de apenas sete jogos no último Campeonato Brasileiro.

O meia chegou a ser do Corinthians em 2018 depois de se destacar pelo Nacional na Série A-2, mas só disputou 14 jogos pelo clube.

Embora tenha pouca experiência na elite, Thiaguinho é um atleta bem conhecido por Thiago Carpini, com quem trabalhou em três clubes: Água Santa (2023), Santo André (2022) e Inter de Limeira (2021). A colaboração mais notável entre eles ocorreu no Água Santa, onde chegaram à final do Campeonato Paulista, terminando como vice-campeões após enfrentar o Palmeiras.

No Vitória, Thiaguinho competirá por uma posição no meio-campo com Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Filipe Machado e Dionísio, além dos novos reforços que ainda não foram anunciados, Ronald e Val Soares.