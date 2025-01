Garro prestará novo depoimento em caso de acidente e Corinthians monitora

Rodrigo Garro em treino do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Corinthians

O meia do Corinthians, Rodrigo Garro, envolvido em um acidente na madrugada deste sábado, 4, na Argentina, será novamente ouvido pela polícia local em um novo depoimento marcado para este domingo, 5. Após a audiência, o jogador saberá se pode retornar ao Brasil para se apresentar ao clube paulista, que tem o início da preparação marcado para terça-feira, 7.

As provas do acidente que terminou com a morte de um motociclista estão sendo analisadas para determinar se o caso seguirá para julgamento. Garro pode ser indiciado por “homicídio culposo”, com agravante de ter testado positivo no bafômetro. A pena prevista para casos como este varia de três a seis anos de prisão, caso ele seja considerado culpado.

O Corinthians acompanha os próximos passos da Justiça e mantém contato com o advogado do meia no país vizinho. O clube soltou uma nota oficial sobre o caso e prestou solidariedade à família da vítima.

"Na madrugada deste sábado, 4, o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso."