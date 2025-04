Experiência de Rato e Janderson pode ajudar o Vitória contra o Defensa

Dupla rubro-negra tenta virar chave do Vitória na Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 10, às 19h, para enfrentar o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em busca de recuperação na temporada, o Leão aposta na bagagem internacional da sua dupla ofensiva, formada por Janderson e Wellington Rato, que já conhecem bem o rival argentino.

Desta vez vestindo a camisa rubro-negra, Janderson reencontra o Defensa após uma experiência frustrante no ano passado.

Em 2023, atuando pelo Botafogo, o atacante enfrentou os argentinos nas quartas de final da competição continental, mas passou em branco nas duas partidas: nenhum gol, nenhuma assistência e eliminação para o time de Florencio Varela. Foram dois confrontos complicados — empate no Rio de Janeiro e derrota dolorosa fora de casa.

Apesar do retrospecto negativo do camisa 39, a torcida do Vitória tem motivos para manter a esperança. Wellington Rato, outro nome importante no ataque, já decidiu diante do Defensa y Justicia.

Em 2022, quando defendia o Atlético Goianiense, o camisa 10 foi o herói da vitória por 1 a 0 sobre os argentinos, em pleno solo uruguaio, ajudando o Dragão a garantir a classificação na fase de grupos.