Fábio Mota abre o jogo sobre parceria do Vitória com o Itabuna e revela novidades

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A parceria entre Vitória e Itabuna, que foi um sucesso em 2024 durante a disputa da Série D do Brasileirão, segue firme para 2025. Pelo menos foi o que garantiu o presidente do Rubro-Negro, Fábio Mota, ao Portal A TARDE, durante o conselho técnico do Campeonato Baiano, nesta quinta-feira, 14.

Além de ceder jogadores para o Itabuna jogar a Série B do Campeonato Baiano em 2025, o Vitória vai inaugurar um núcleo de divisão de base e uma escolinha no município do sul da Bahia.

"Nosso compromisso está de pé. Tanto a nossa parte de reforçar o Itabuna para jogar a série B do Baiano, como a gente montar a nossa unidade em Itabuna, que já tem terreno e foi aprovado pelo conselho do Itabuna. Agora, em 2025, a gente vai começar as obras dentro do terreno na cidade, onde a gente vai montar uma escolinha do Vitória e uma ação da divisão de base”, revelou Mota.

Anúncio da parceria entre Vitória e Itabuna, em 2024 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em crise financeira após a saída do Grupo Amoedo, o Itabuna corria o risco de ficar fora da disputa da Série B do Campeonato Baiano, caso a parceria com o Vitória não continuasse para 2025. Em 2024 o clube fez a pior campanha do Baianão e terminou rebaixado junto com o Bahia de Feira.