Flamengo gasta mais em Paquetá do que todo o orçamento anual do Vitória

Apresentação de Lucas Paquetá - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rivais dentro de campo nesta terça-feira, 10, às 21h30, no Barradão, Vitória e Flamengo abrem a terceira rodada do Brasileirão com contextos dentro e fora das quatro linhas bem distintos. O rubro-negro baiano vem da 15ª colocação na última temporada, enquanto o carioca foi campeão da competição.

A discrepância existente entre as equipes escapa o contexto campo e invade o globo administrativo e financeiro. Recentemente, o Vitória aprovou o seu orçamento líquido de R$ 252,8 milhões para arcar com as despesas de diversas áreas do clube, incluindo futebol feminino, o masculino, as categorias de base, dívidas e gastos operacionais no ano de 2026.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Flamengo vive uma realidade que pode-se considerar utópica dentro dos parâmetros do rival baiano. Segundo dados divulgados inicialmente pela ESPN, o Urubu tem orçamento previsto para o ano de 2026 de mais de R$2 bilhões.

Mercado de transferências

O Vitória se movimentou 20 vezes no mercado da bola planejando a temporada de 2026. A somatória de todas essas movimentações chega a cerca de R$46 milhões. Este valor é próximo do montante que o Flamengo gastou em seus dois jogadores reservas, Andrew e Vitão, que juntos somam o investimento de aproximadamente R$45 milhões.

O fator mais discrepante que aconteceu dentro do mercado da bola foi a transferência de Lucas Paquetá, que movimentou R$260 milhões dos cofres do time da Gávea, para tirar o meia do West Ham, da Inglaterra. Tal valor representa seis vezes mais do que o Vitória gastou nos seus últimos dois anos de mercado de transferências.

Leia Também:

Impacto direto em campo

A diferença de valores no braço administrativo tem impacto direto no desempenho dentro do campo. No contexto deste duelo entre Vitória e Flamengo, os resultados da temporada passada refletem diretamente as diferenças.

O Vitória perdeu dentro do Barradão por 2 a 1, e no jogo do segundo turno, sofreu a maior goleada da história dos pontos corridos, quando foi derrotado pelo Flamengo por 8 a 0, assim adicionando mais um marco histórico na competição nacional.

Em 2026, o Vitória já sofreu uma goleada no Campeonato Brasileiro, onde perdeu para o Palmeiras de Abel Ferreira por 5 a 1, na última rodada do Brasileirão.