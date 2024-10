"Focado para ajudar o Vitória", diz Janderson sobre titularidade

Jnderson durante coletiva na Toca do Leão - Foto: Reprodução / TV Vitória

O atacante Janderson é o mais cotado para ser o substituto de Alerrandro no comando de ataque do Vitória. O titular está fora porque foi cedido pelo RB Bragantino e não vai a campo neste sábado, 19, às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada.

Contratação mais cara da história do clube, Janderson foi adquirido por R$ 5 milhões de reais junto ao Botafogo. Com a camisa rubro-negra na Série A, os números não empolgam. Em 20 jogos disputados, ele tem um gol e uma assistência no certame. Apesar disso, o centroavante se mostra motivado em melhorar.

"Estou trabalhando bastante, estou feliz que eu vou entrar de titular. E vou entrar bastante focado, porque vou buscar meu objetivo que é fazer mais gols. E estou treinando bastante para isso acontecer naturalmente na sequência dos jogos", disse inicialmente em coletiva nesta quinta, 16.

"Eu trabalho bastante para isso e estou ali brigando para conquistar meu espaço. É por isso que eu dou meu melhor dentro de campo quando eu tenho a minha oportunidade", complementou.

Janderson se diz pronto para o desafio de iniciar mais um jogo pelo Leão da Barra. Demonstrando tranquilidade, ele crê que o segundo com pelo Vitória sairá.

"Eu entro em todos os jogos focado para buscar o meu objetivo, como eu disse, que é sequência de gol, que é natural para o centroavante. E nesse jogo eu vou entrar bastante focado para ajudar o Vitória. Se Deus quiser vou fazer gol sim", pontuou.

Com 14 dias de trabalhos e dias de descanso, Janderson classifica como positiva a semana de preparação para pegar o RB Bragantino.

"O treinamento foi bom. A gente treinou bastante focado essa semana, foi uma organização de treinamento excelente e vamos levar isso para o jogo e buscar os três pontos"

Após o Bragantino, o Vitória fará outro jogo consecutivo em casa, dessa vez contra o Fluminense, em mais outro confronto direto. O camisa 39 espera contar com o apio da torcida rubro-negra.

"Sim, a torcida vai ajudar bastante a gente. Eu convoco toda a torcida, que a gente vai precisar dentro de casa. A gente tem um objetivo de buscar os seis pontos dentro de casa nesses dois jogos. Se Deus quiser a gente vai conquistar esses seis pontos", afirma.

Janderson elogiou a torcida rubro-negra e comentou sobre a relação desde a sua chegada ao clube. Ele revela que assimila com tranquilidade as críticas.

"Levo numa boa. Torcida excelente, como disse na minha apresentação. Gostei bastante da torcida. Essa torcida traz amor, paixão e eu estou aqui de braços e alma para abraçar a torcida e eles me abraçando também, vai ser excelente", concluiu.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado, com 29 pontos. Já o RB Bragantino soma 34 pontos e está na 13ª posição na classificação geral da Série A