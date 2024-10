Tudo ou nada! Vitória terá sequência pesada para ficar na elite

Torcida e Vitória estão fechados pela permanência na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

“Matar ou morrer”. Expressão utilizada em muitas cenas de filmes e séries para deixar claro que a situação é desesperadora e que exige esforço para ter um final feliz. Assim é a vida do Vitória na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nove jogos, o Leão da Barra terá nove finais pela frente.

Logo de cara, os próximos cinco confrontos são contra adversários diretos na briga para fugir do rebaixamento e ter um final de ano feliz.

Red Bull Bragantino, Fluminense e Corinthians irão visitar o Rubro-Negro, no Barradão, enquanto a equipe de Thiago Carpini sai de Salvador para enfrentar Athletico Paranaense e Criciúma. Entre os dias 19 de outubro e 20 de novembro, o Vitória pode decidir seu futuro em 2024.

Contudo, a sequência ‘barril dobrado’ não para por aí. Nos últimos quatro jogos da elite, o time terá pela frente três equipes que lutam por título ou vaga na Copa Libertadores da América: Botafogo (F), Fortaleza (C) e Flamengo (F), além do Grêmio (C), que atualmente beira o Z-4.

Aproveitamento no primeiro turno

Atualmente com 29 pontos na tabela de classificação e dentro da zona de rebaixamento, o Vitória tem que fazer 16 pontos para chegar aos tão sonhados 45 pontos, apontado pelos matemáticos como pontuação necessária para garantir a permanência na Primeira Divisão.

Fazendo uma comparação contra os mesmos adversários no primeiro turno, o Leão somou apenas seis pontos, número bem abaixo do necessário.



Agora, na reta final, o plantel terá que mostrar as suas garras e rugir mais alto que os rivais para garantir a vaga na elite do futebol brasileiro em 2025.

Segundo turno ascende esperança

Para servir de consolo ao torcedor rubro-negro, o aproveitamento da equipe no segundo turno é melhor que na primeira parte da competição, o que indica uma pontuação acima de seis pontos.

Em 10 rodadas disputadas, o Vitória conquistou 14 pontos e ocupa a 10ª melhor colocação do returno do Brasileirão. No mesmo período, no primeiro turno, o Leão tinha apenas nove.



Se manter a pegada, os comandados de Carpini chegariam aos 41 pontos na 38ª rodada, algo mais próximo do necessário para ficar no Leão.

Apoio do torcedor

Independente da situação na tabela, apoio da torcida não vai faltar para incentivar o Leão a estraçalhar o Massa Bruta, neste sábado (19), às 16h, no Barradão.

Até o momento, mais de 16 mil rubro-negros garantiram presença na decisão e a expectativa é de mais um jogo de casa cheia.

Afinal, para matar os adversários e não morrer na beira da praia, a torcida e o caldeirão serão fundamentais para o Vitória ter um final feliz.