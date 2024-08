Goleiro Cássio exalta golaço de Alerrandro: "Um dos mais bonitos"

Cássio, goleiro do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O golaço do atacante Alerrandro, do Vitória, ainda segue repercurtindo. Após a partida, em entrevista ao programa Boleiragem, do SporTV, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, exaltou o feito assinalado pelo centroavante rubro-negro e disse que o tento pode ter sido o mais bonito que já sofreu em toda a sua carreira.

"Eu confesso que não vi o replay. Depois vou ver o replay com calma, mas não tenho a menor dúvida (que foi o mais bonito). Até pela dificuldade, pelo jeito que ele pegou na bola, que não é fácil. Ele foi muito feliz, foi um belo gol", afirmouo arqueiro de 37 anos.

Cássio ainda descreveu como viu o lance se desenrolar: "Aquela bola é difícil, eu tentei até um posicionamento mais agressivo, achei que a bola ia passar pelo primeiro zagueiro e eu teria o enfrentamento com o Alerrandro [...] Ele acabou acertando um grande chute, não tinha o que fazer. Só aplaudir mesmo. É pegar a bola, jogar para o meio e tentar o empate. Méritos dele".

O gol anotado pelo camisa 9 foi o segundo do Vitória na partida. No entanto, pouco tempo depois, ainda no primeiro tempo, o Leão teve jogador expulso após falta do zagueiro Neris e ficaria com um atleta a menos durante boa parte do confronto. Assim, a Raposa foi para cima e conseguiu o empate na etapa final.