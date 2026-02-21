Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Lucas Silva revela por que escolheu o Vitória "Não pensei duas vezes"

Atacante vindo da Coreia do Sul projeta disputa acirrada no setor ofensivo e exalta força da torcida rubro-negra

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 17:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lucas Silva apresentado no Barradão
Lucas Silva apresentado no Barradão -

Lucas Silva foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira, 20, como o novo atacante do Esporte Clube Vitória.

A coletiva foi realizada no Barradão. O atleta estava atuando pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, e chega ao Rubro-Negro por empréstimo até o fim de 2026.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Espaço no elenco

Durante a sua apresentação, Lucas Silva foi questionado sobre o número de opções que o Vitória dispõe no ataque e falou sobre a disputa direta por posições com jogadores como Osvaldo e Aitor Cantalapiedra.

"Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essas cores. É, para mim, uma grande honra. Eu vou procurar trabalhar, treinar e, conforme for me adaptando o mais rápido possível fisicamente, pois me sinto muito bem e pretendo, como é claro, jogar o maior número de jogos possível para ajudar o Vitória", declarou.

Leia Também:

Lateral mostra surpresa ao ser negociado pelo Bahia: "Tinha perspectiva de ser aproveitado"
Corinthians surpreende com demissão de treinador após resultado inesperado
Ex-Vitória deixa aposentadoria para levar Bolívia à Copa do Mundo

Características de jogo e expectativa

Lucas Silva também detalhou suas características dentro de campo e o que projeta para sua passagem pelo clube.

"Eu sou um jogador de velocidade, de drible, um jogador corajoso e com muita personalidade em campo. Vou procurar sempre dar o meu melhor e entregar o meu máximo. Já recebi muito apoio da torcida, então espero que eu possa, com certeza, alcançar as expectativas de todos do clube e da torcida. Espero poder ajudar muito com gols e assistências", disse.

Oportunidades na carreira

Ao ser questionado sobre o motivo de ter escolhido o Leão para seu retorno ao país, o atacante exaltou o desejo de atuar no futebol brasileiro e ressaltou a grandeza da instituição.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para o Vitória, acho que não pensei duas vezes. Era um sonho para mim jogar no Brasil, porque saí muito novo e não joguei conforme eu gostaria. Fiquei um tempo fora e retornar ao Brasil para um Vitória jogando uma Série A não tem preço", falou o atleta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão contratações vitoria esporte clube vitória futebol brasileiro Lucas Silva mercado da bola série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Silva apresentado no Barradão
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Lucas Silva apresentado no Barradão
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Lucas Silva apresentado no Barradão
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Lucas Silva apresentado no Barradão
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x