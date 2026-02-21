Lucas Silva revela por que escolheu o Vitória "Não pensei duas vezes"

Lucas Silva apresentado no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Lucas Silva foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira, 20, como o novo atacante do Esporte Clube Vitória.

A coletiva foi realizada no Barradão. O atleta estava atuando pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, e chega ao Rubro-Negro por empréstimo até o fim de 2026.

Espaço no elenco

Durante a sua apresentação, Lucas Silva foi questionado sobre o número de opções que o Vitória dispõe no ataque e falou sobre a disputa direta por posições com jogadores como Osvaldo e Aitor Cantalapiedra.

"Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essas cores. É, para mim, uma grande honra. Eu vou procurar trabalhar, treinar e, conforme for me adaptando o mais rápido possível fisicamente, pois me sinto muito bem e pretendo, como é claro, jogar o maior número de jogos possível para ajudar o Vitória", declarou.

Características de jogo e expectativa

Lucas Silva também detalhou suas características dentro de campo e o que projeta para sua passagem pelo clube.

"Eu sou um jogador de velocidade, de drible, um jogador corajoso e com muita personalidade em campo. Vou procurar sempre dar o meu melhor e entregar o meu máximo. Já recebi muito apoio da torcida, então espero que eu possa, com certeza, alcançar as expectativas de todos do clube e da torcida. Espero poder ajudar muito com gols e assistências", disse.

Oportunidades na carreira

Ao ser questionado sobre o motivo de ter escolhido o Leão para seu retorno ao país, o atacante exaltou o desejo de atuar no futebol brasileiro e ressaltou a grandeza da instituição.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para o Vitória, acho que não pensei duas vezes. Era um sonho para mim jogar no Brasil, porque saí muito novo e não joguei conforme eu gostaria. Fiquei um tempo fora e retornar ao Brasil para um Vitória jogando uma Série A não tem preço", falou o atleta.