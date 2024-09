Matheusinho ainda é dúvida para o duelo contra o Atlético-GO

Matheusinho participou do treino na última terça-feira, 10 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está próximo de retornar aos gramados após a pausa para a Data Fifa. Neste sábado, 14, o Leão enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, visando reencontrar o caminho das vitórias, já que vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, amargando a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados.

Para o duelo contra o Dragão, o técnico Thiago Carpini ainda não sabe se poderá contar com Matheusinho, que sofreu uma lesão grau dois na posterior da coxa direita, durante o duelo contra o São Paulo, no dia 25 de agosto. O camisa 30 voltou a treinar com bola na última segunda-feira, 9. Na terça, 10, o meio-campista participou de uma parte da sessão de treinamento, mas segue sendo avaliado. Conforme informado pelo Vitória, Matheusinho tem passado por reavaliações diárias e ainda não tem data confirmada para retorno.

Com quatro gols marcados e oito assistências distribuídas, Matheusinho é o principal jogador do Vitória na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Leão da Barra ainda não pontuou quando o camisa 30 não esteve em campo. Com a ajuda do jogador, o rubro-negro baiano somou seus únicos 22 pontos no certame, somando seis vitórias e quatro empates. Sem o meio-campista, foram três jogos e três derrotas.