ESQUEMA BILIONÁRIO Patrocinador do Vitória é preso em operação contra lavagem de dinheiro Cyllas Elia foi acusado de corrupção pelo delator do PCC, Antônio Vinicius Gritzbach Por Redação | Portal Massa! 26/11/2024 - 19:04 h

O banco digital está estampado nas mangas dos uniformes do clube

Dono da empresa 2 GO Bank, Cyllas Elia foi um dos presos na operação da Polícia Federal (PF) contra crimes financeiros que movimentaram R$ 6 bilhões. A fintech foi responsável pela criação do Vitória Bank, cujo evento para anunciar a parceria aconteceu em Salvador e com presença do proprietário da empresa. Leia mais:

>> Bahia lutará até o fim pela Libertadores, garante Éverton Ribeiro Cyllas foi acusado de corrupção pelo delator do PCC, Antônio Vinicius Gritzbach, que foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 8 de novembro deste ano. O banco digital está estampado nas mangas dos uniformes do clube e a fintech também aparece no site do Vitória Bank. O Portal MASSA! procurou o Vitória em busca de um posicionamento e até a publicação desta matéria ainda não obteve retorno.

