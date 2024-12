Presidente do Conselho do Vitória projeta orçamento acima do planejado

Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Almeida elogiou projeto orçamentário - Foto: Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

Após a aprovação da maior proposta de orçamento da história do Vitória, o presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida, detalhou a importância do marco para o futuro do clube, que já começou a planejar a temporada 2025. O evento, que foi realizado no Barradão, contou com a presença de 150 conselheiros, a votação foi quase unânime, na qual apenas um dos presentes se posicionou contra.

"O orçamento é um mapa do que o Vitória pretende fazer na próxima temporada. Lá, estão todas as rubricas orçamentárias, desde o futebol profissional, de base, funcionários, estrutura do estádio, investimento em tecnologia. Tudo aqui é o que a gente pretende gastar. Vale lembrar que é um orçamento bastante conservador. Se der tudo certo, com certeza esses números serão ainda maiores. Esperamos aumentar nossa arrecadação e diminuir nosso passivo (dívidas), que é muito grande", afirmou Nilton Almeida.

O presidente do conselho foi confiante e também projetou a próxima temporada, que contará com o orçamento recorde na história do clube baiano. Com o valor total de R$ 190.890.995,17, o acordo projeta quase R$ 175 milhões dedicados ao futebol profissional e R$ 16 milhões referentes à dicisão de base.

"A primeira coisa que nós vamos comemorar é o Campeonato Baiano, esse não tem nem o que discutir, vai ser nosso. Mas se a gente, no começo do ano, viemos de uma Série B, com muitas dificuldades, com o orçamento tão reduzido e conseguimos chegar onde chegamos, a expectativa para 2025 é muito melhor. Até porque o orçamento é maior e aprendemos muito com as lições trazidas no começo do ano", completou.