Vitória vota contra Lei Vini Jr. no Brasil e presidente explica decisão

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou a votação que definiu a implementação de novas regras no futebol brasileiro e destacou sua posição sobre a chamada 'Lei Vini Jr.'. Apesar de ser favorável às mudanças, o dirigente considera que a adoção das medidas ainda nesta temporada aconteceu de forma antecipada.

Mota explicou que o Vitória foi contrário à aplicação imediata das novas regras por entender que o futebol brasileiro precisa de um período maior de adaptação. O Leão da Barra e o Grêmio foram os únicos a votar pela implementação apenas a partir da próxima temporada.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Porque você parte do princípio que todas as vezes que o atleta está colocando a mão na boca é pra praticar um pretenso ato de racismo ou pra uma ação que seja contra os princípios básicos", disse Fábio ao O Globo.

"Eu entendo que não é dessa forma, as vezes colocar a mão na boca tem outro sentido, tem outra conversa que está sendo feita ali, entre ele e o colega e que não tem nada a ver com agressão a um jogo de futebol”, completou o dirigente.

A chamada Lei Vini Jr. prevê punição com cartão vermelho para jogadores que cubram a boca durante discussões ou em situações de provocação a adversários. Pela nova regra, não é necessário que a arbitragem consiga identificar o conteúdo da fala: o gesto, por si só, pode ser considerado uma infração.

Novas regras entram em discussão

Embora tenha votado contra a aplicação imediata das mudanças, Fábio Mota deixou claro que é favorável às medidas e acredita que elas podem contribuir para melhorar o futebol brasileiro, especialmente no combate à chamada “cera”.

“Primeiro que sou 100% favorável às medidas implementadas, eu acho que vai melhorar o futebol, vai diminuir a chamada cera no futebol, porém eu acho que eu sou contrário a ser implementado esse ano, eu acho que o momento não é oportuno", disse. E continuou: "Fica parecendo que a crise que a arbitragem está vivendo nesse momento precisa de uma satisfação, e essa insatisfação é a implementação agora”.

O presidente do Vitória também defendeu que as mudanças sejam adotadas de maneira gradual. Para ele, o fato de ainda existirem dificuldades na aplicação das regras atuais reforça a necessidade de um período de adaptação antes da entrada em vigor de um conjunto de novas normas.

“Eu acho prematura, eu acho que não deveria ser agora, você deveria passar por um período de adaptação para que se entendesse primeiro as regras novas, sendo que a gente está tendo dificuldade com as regras atuais, e depois você fazer adaptação das 10 novas medidas", comentou, e prosseguiu:

"E você teria assim atos contínuos, com mais segurança, do que você fazer isso de forma precipitada, para dar uma satisfação do que está acontecendo na arbitragem do Brasil hoje. Vitória e Grêmio votaram para implementação no ano que vem, os dois únicos votos”.