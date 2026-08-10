Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Presidente do Vitória chama jornalista de "PCC" e arranca risadas

Fábio Mota protagonizou momento descontraído em entrevista

João Grassi
Por
| Atualizada em
Fábio Mota
Fábio Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, protagonizou um momento descontraído ao citar o jornalista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC. O dirigente acabou chamando o comentarista de “PCC”.

O pequeno deslize aconteceu na participação de Fábio no programa ‘De Primeira’, do UOL, nesta segunda-feira, 10. A troca de letras durante a entrevista arrancou risadas dos participantes.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em vez de usar a tradicional sigla do jornalista, Mota mencionou “PCC”, sigla associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O próprio PVC percebeu a situação e entrou na brincadeira.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Fábio Mota detona arbitragem e expõe problema nas novas regras da CBF
Fábio Mota detona arbitragem e expõe problema nas novas regras da CBF imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória tem pior início do returno e ocupa lanterna após três rodadas
Vitória tem pior início do returno e ocupa lanterna após três rodadas imagem

CASO DE POLÍCIA

Depoimento detalha denúncia de agressões de ex-Vitória: "Alterado"
Depoimento detalha denúncia de agressões de ex-Vitória: "Alterado" imagem

PVC entra na brincadeira

Conhecido pelo bom humor, PVC aproveitou o momento para brincar com Mota. Em tom descontraído, o jornalista afirmou que iria “denunciar” o presidente do Vitória ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com as iniciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas