Presidente do Vitória chama jornalista de "PCC" e arranca risadas

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, protagonizou um momento descontraído ao citar o jornalista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC. O dirigente acabou chamando o comentarista de “PCC”.

O pequeno deslize aconteceu na participação de Fábio no programa ‘De Primeira’, do UOL, nesta segunda-feira, 10. A troca de letras durante a entrevista arrancou risadas dos participantes.

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Em vez de usar a tradicional sigla do jornalista, Mota mencionou “PCC”, sigla associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O próprio PVC percebeu a situação e entrou na brincadeira.

PVC entra na brincadeira

Conhecido pelo bom humor, PVC aproveitou o momento para brincar com Mota. Em tom descontraído, o jornalista afirmou que iria “denunciar” o presidente do Vitória ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com as iniciais.