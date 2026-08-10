E.C.VITÓRIA
Presidente do Vitória chama jornalista de "PCC" e arranca risadas
Fábio Mota protagonizou momento descontraído em entrevista
O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, protagonizou um momento descontraído ao citar o jornalista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC. O dirigente acabou chamando o comentarista de “PCC”.
O pequeno deslize aconteceu na participação de Fábio no programa ‘De Primeira’, do UOL, nesta segunda-feira, 10. A troca de letras durante a entrevista arrancou risadas dos participantes.
Em vez de usar a tradicional sigla do jornalista, Mota mencionou “PCC”, sigla associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O próprio PVC percebeu a situação e entrou na brincadeira.
Leia Também:
PVC entra na brincadeira
Conhecido pelo bom humor, PVC aproveitou o momento para brincar com Mota. Em tom descontraído, o jornalista afirmou que iria “denunciar” o presidente do Vitória ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão com as iniciais.
PVC largou logo que ia mandar FM pro STJD de novo 😂😂 resenha boa! https://t.co/2aP8ECensm pic.twitter.com/EALxXMe4jn— Real Madrid de Canabrava (@realdecanabrava) August 10, 2026