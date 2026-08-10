Fábio Mota detona arbitragem e expõe problema nas novas regras da CBF

O presidente do Vitória, Fábio Mota, fez duras críticas ao atual momento da arbitragem brasileira e defendeu uma reformulação no quadro de profissionais responsável por conduzir as partidas. Para o dirigente, a implementação de novas regras da Fifa não será suficiente enquanto os árbitros não passarem por um processo de atualização e qualificação.

Em entrevista ao programa De Primeira, do Canal UOL, Fábio Mota afirmou que as mudanças discutidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) são positivas, mas alertou que o principal problema está na preparação dos profissionais que precisarão colocá-las em prática.

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"Eu acho que são bem-vindas as regras, mas não adianta você trazer regras novas se você não aprimora o material humano que vai colocar em prática as regras. Eu acho que a arbitragem precisa passar por uma reciclagem urgentemente. No nível que está a arbitragem hoje no Brasil, tem queixas todos os finais de semana, não vai adiantar você trazer as regras, trazer conteúdo novo, porque quem aqui está não vai conseguir implementar o que já aqui está, imagina o que está chegando de novo", disse Fábio Mota.

O dirigente também cobrou que a profissionalização da arbitragem deixe de ser apenas uma promessa e se transforme em uma mudança efetiva. Na avaliação dele, os árbitros precisam ter uma preparação mais rigorosa e dedicação exclusiva à atividade antes que novas regras sejam incorporadas ao futebol brasileiro.

"Eu acho que a arbitragem precisa passar por uma reciclagem urgentemente. Esse discurso lindo e bonito de profissionalização precisa sair do papel. O árbitro precisa ser melhor preparado, melhor qualificado, viver exclusivamente da arbitragem, de verdade, para depois começar a trazer regras novas", acrescentou.

Fábio Mota cobra renovação do quadro

Outro ponto levantado pelo presidente do Vitória foi a falta de renovação entre os principais nomes da arbitragem nacional. Mota questionou o surgimento de novos destaques e afirmou que parte dos profissionais permanece por longos períodos no quadro sem passar por processos de atualização.

Para o dirigente, a ausência de critérios uniformes nas decisões é um dos principais problemas enfrentados atualmente no futebol brasileiro.

"O maior problema da arbitragem hoje é falta de critério, falta de uniformização das decisões. Quem são os novos destaques da arbitragem brasileira hoje? Analise o currículo de cada um e veja há quanto tempo esse pessoal já está apitando. Você tem quadro de árbitro hoje que há muito tempo não passa por uma reciclagem, não passa por renovação."

Na visão de Fábio Mota, a discussão sobre as novas regras da Fifa precisa estar acompanhada de uma transformação na formação dos árbitros. O presidente do Vitória entende que a atualização dos profissionais é fundamental para que as mudanças sejam aplicadas de maneira uniforme nas competições nacionais.