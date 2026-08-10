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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

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Sorteio define futuro do Vitória na Copa do Brasil; saiba dia, horário e onde assistir

Leão da Barra é um dos clubes classificados às quartas de final

João Grassi
Por
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória volta suas atenções para o sorteio que definirá seu próximo adversário na competição. O evento está marcado para esta terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Após eliminar o Athletico-PR com uma goleada histórica no Barradão, o Vitória garantiu presença entre os oito melhores do torneio e agora briga por uma vaga nas semifinais. Além do Leão da Barra, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e Vasco também avançaram de fase.

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A classificação para a semifinal, além do peso esportivo, representa uma premiação significativa: os clubes que avançarem embolsam R$ 9 milhões.

De acordo com a programação da CBF, os jogos de ida das quartas de final estão previstos para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 2 e 3 de setembro.

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Onde assistir o sorteio

O torcedor rubro-negro poderá acompanhar o sorteio ao vivo através da CBF TV, no YouTube, nesta terça-feira, 11, a partir das 11h (de Brasília).

Possíveis confrontos

Sem restrições no regulamento, o sorteio pode definir qualquer tipo de confronto nas quartas de final, inclusive entre clubes da mesma cidade. Assim, o Vitória pode enfrentar qualquer um dos sete adversários restantes na disputa.

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