CBF aprova novas regras revolucionárias contra a cera no Brasileirão

As regras implantadas na Copa do Mundo 2026 para combater a cera no futebol finalmente chegaram ao Brasil, a quase um mês do término do torneio. Na tarde desta segunda-feira, 10, os clubes da Série A e B aprovaram um conjunto de normas contra o antijogo no Campeonato Brasileiro.

Quase todas as regras foram testadas no último Mundial, e vão estrear nas próximas rodadas das duas divisões. A ideia do departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é coibir a cera e aumentar o tempo de bola rolando nas competições nacionais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um minuto fora de campo após atendimento médico

Passará a ser obrigatório que um jogador de linha se retire do campo por um minuto quando o goleiro da mesma equipe cair no gramado e solicitar atendimento médico.

Nesse caso, o treinador terá 10 segundos para indicar o atleta que será retirado de campo, ou, em mais uma alternativa, o capitão deixa o gramado assim que o departamento médico for acionado. Se um atleta de linha precisar ser atendido, ele também ficará fora por 60 segundos.

Anteriormente, os jogadores que saíam de campo para serem atendidos esperavam apenas a autorização do juiz para retornarem. Esta norma não foi testada na Copa do Mundo, mas será usada na Premier League e na La Liga na próxima temporada.

Atraso para cobrar tiro de meta e lateral

Outra novidade aprovada pela CBF é a contagem regressiva para cobranças de lateral ou tiro de meta. Nesse caso, o árbitro deverá apitar e começar a contar até cinco segundos quando perceber que a reposição está sendo atrasada propositalmente.

No caso do tiro de meta, o lance será revertido em escanteio para o time adversário se o jogador não realizar a cobrança dentro tempo, enquanto, para os laterais, o adversário passará a ter o direito do arremesso.

Além disso, os goleiros terão até 8 segundos de tempo com a bola na mão para fazer a reposição, e, se o limite for excedido, um escanteio será entregue ao time adversário.

Combater atraso em substituição

Quando o número da camisa for indicada na placa pelo quarto árbitro e o jogador precisar ser substituído, ele terá 10 segundos para sair de campo, com o juiz principal indicando os últimos cinco segundos da contagem com a mão levantada.

Se o atleta atrasar e não sair do gramado a tempo, o jogador substituto precisará aguardar um minuto para entrar em campo, deixando a equipe com um jogador a menos durante o período.

Lei Vini Jr.

O "Protocolo Vini Jr." também foi aprovado pela CBF. A lei diz que o jogador que cobrir a boca durante uma discussão com um adversário receberá cartão vermelho, evitando que as câmeras do VAR possam flagrar algo provocativo, depreciativo ou inflamatório.

Nova era do VAR

A utilização do VAR também vai mudar um pouco com a implantação das novas regras. A partir das próximas rodadas, o árbitro de vídeo poderá interferir no jogo quando o juiz de campo aplicar um segundo cartão amarelo que expulsaria um jogador, ou recomendar a revisão para que a ele seja aplicado.

Anteriormente, o protocolo era acionado somente em caso de gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação. A regra será ampliada novamente em 2027, e o VAR também poderá reverter um escanteio concedido erroneamente pelo árbitro se a cobrança resultar diretamente em um gol ou pênalti.