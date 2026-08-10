CAMPEONATO ESPANHOL
Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol
Emissora busca sublicenciamento de torneio para o SporTV, competindo pela audiência com a CazéTV
O Grupo Globo está em conversas avançadas para garantir os direitos de transmissão do campeonato espanhol, a LaLiga. A disputa comercial envolve o torneio que recentemente mudou de casa e passou a ser exibido pela CazéTV.
A negociação acontece com a LiveMode, empresa que fechou um contrato de seis temporadas com a LaLiga a partir de 2026/27. O acordo principal prioriza a transmissão gratuita pelo YouTube e pelas redes sociais da CazéTV.
Como funcionaria a transmissão?
Como a ideia não é ter exclusividade total, a LiveMode está aberta a negociar o sublicenciamento dos jogos.
Na prática, isso significa que o Campeonato Espanhol poderá aparecer tanto na tela do SporTV, na TV fechada, quanto no canal digital da CazéTV, alcançando públicos diferentes.
Por que a Globo se interessa?
A emissora busca reforçar sua programação esportiva com um campeonato de peso, que conta com clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, além de estrelas brasileiras.
Resumo dos fatos
- Competição: campeonato Espanhol (LaLiga).
- Envolvidos: Grupo Globo, LiveMode e CazéTV.
- Onde passaria: SporTV (TV paga) e CazéTV (YouTube/digital).
- Contrato base: válido por seis temporadas a partir de 2026/27.