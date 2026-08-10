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CAMPEONATO ESPANHOL

Globo entra na mira da CazéTV por direitos de competição de futebol

Emissora busca sublicenciamento de torneio para o SporTV, competindo pela audiência com a CazéTV

Jair Mendonça Jr
Por
Grupo Globo está em conversas avançadas para garantir os direitos de transmissão do campeonato espanhol
Grupo Globo está em conversas avançadas para garantir os direitos de transmissão do campeonato espanhol - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

O Grupo Globo está em conversas avançadas para garantir os direitos de transmissão do campeonato espanhol, a LaLiga. A disputa comercial envolve o torneio que recentemente mudou de casa e passou a ser exibido pela CazéTV.

A negociação acontece com a LiveMode, empresa que fechou um contrato de seis temporadas com a LaLiga a partir de 2026/27. O acordo principal prioriza a transmissão gratuita pelo YouTube e pelas redes sociais da CazéTV.

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Como funcionaria a transmissão?

Como a ideia não é ter exclusividade total, a LiveMode está aberta a negociar o sublicenciamento dos jogos.

Na prática, isso significa que o Campeonato Espanhol poderá aparecer tanto na tela do SporTV, na TV fechada, quanto no canal digital da CazéTV, alcançando públicos diferentes.

Por que a Globo se interessa?

A emissora busca reforçar sua programação esportiva com um campeonato de peso, que conta com clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, além de estrelas brasileiras.

Resumo dos fatos

  • Competição: campeonato Espanhol (LaLiga).
  • Envolvidos: Grupo Globo, LiveMode e CazéTV.
  • Onde passaria: SporTV (TV paga) e CazéTV (YouTube/digital).
  • Contrato base: válido por seis temporadas a partir de 2026/27.

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