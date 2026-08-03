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Ator aciona a Justiça contra a CazéTV e cobra R$ 120 mil

Episódio ocorreu durante transmissão ao vivo

Agatha Victoria Reis
Por
CazéTV é processada por ator
CazéTV é processada por ator - Foto: CazéTV | Divulgação

O ator José Aloisio processou o apresentador Casimiro Miguel e a CazéTV por causa de um comentário feito durante uma transmissão ao vivo.

O profissional acionou a justiça após ser chamado de “esquisito” pelo apresentador durante o quadro de reações do programa “Pesadelo na Cozinha”. José Aloisio pediu uma indenização de R$ 120 mil e retratação pública dos envolvidos.

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De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a ação corre na 2ª Vara Cível da Regional da Pavuna, no Rio de Janeiro.

Segundo Aloisio, por ele ser homessexual, o comentário do apresentador passou dos limites da liberdade de expressão e o expôs ao ridículo.

Além da indenização, a defesa pede a retirada do vídeo que já ultrapassa a marca de 17 milhões de visualizações no Youtube.

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Cazé TV televisão

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