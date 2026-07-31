Afastada há 12 anos, atriz aceita proposta e retorna à TV Globo

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Giulia Gam está de volta à TV Globo. Afastada da emissora há 12 anos, desde sua participação na novela Boogie Oogie, a atriz aceitou a proposta do canal para protagonizar a série Resposta ao Tempo.

O elenco da trama também conta com as atrizes Debora Bloch e Drica Moraes, que têm realizado trabalhos pontuais no canal nos últimos anos. Escrita por Lícia Manzo, a série ainda não tem data de estreia.

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Vale lembrar que Giulia ensaiou seu retorno à Globo durante a participação na novela vertical “O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas”, que foi exibida nas redes sociais da emissora, em aplicativos como Tik Tok e Instagram.

Trajetória de Giulia Gam

Giulia Gam iniciou sua carreira na TV Globo em 1987 na novela Mandala. A partir do sucesso da trama, ela deu vida a outros personagens marcantes em O Primo Basílio (1988), Que Rei Sou Eu? (1989), Vamp (1991) e Fera Ferida (1993).

Além de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998), Mulheres Apaixonadas (2003), A Favorita (2008), Ti-Ti-Ti (2010), Guerra dos Sexos (2012), Sangue Bom (2013) e Boogie Oogie (2014), seu último trabalho antes do afastamento de 12 anos.