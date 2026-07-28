Dois mistérios de 'Quem Ama Cuida' serão revelados nesta semana

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Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem esclarecer dois dos maiores mistérios da trama.

A partir do episódio desta terça-feira, 28, a novela das nove revelará qual é o verdadeiro papel de Francesca (Nathalia Dill) e Iuri (José Loreto), personagens que, até então, pareciam ocupar posições secundárias, mas terão influência direta nos principais acontecimentos da história.

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Uma das revelações confirma que Francesca realmente está morta. A personagem também será identificada como mãe do cozinheiro Joel (Ricardo Teodoro), informação que passa a conectar diferentes núcleos da novela.



Mesmo após a morte, ela continuará exercendo um papel importante na narrativa. Será Francesca quem conduzirá Otoniel (Tony Ramos), apaixonado por ela, até a verdade por trás do assassinato de Arthur (Antonio Fagundes), impulsionando uma das principais investigações da história.

Iuri escondia uma missão na mansão

Outra grande virada envolve Iuri. Contratado como segurança por Pilar (Isabel Teixeira), o personagem revelará que nunca esteve na mansão da família Brandão apenas para trabalhar.

Na realidade, ele atua como infiltrado e aliado de Adriana (Letícia Colin), tornando-se peça importante no plano de vingança contra a milionária.

Plano de vingança começa a ser colocado em prática

Os próximos capítulos mostrarão o primeiro movimento de Iuri para colocar a estratégia em ação. O segurança iniciará uma aproximação com Pilar e tentará seduzi-la.

Ao conquistar a confiança da vilã, ele abrirá caminho para que Adriana execute sua vingança, dando início a uma nova sequência de reviravoltas na novela.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e tem direção artística de Amora Mautner. A previsão é que a novela das nove permaneça no ar até janeiro de 2027.