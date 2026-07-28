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Transmissão do Brasileirão pela Globo é detonada após comparação com Copa do Mundo

Qualidade das imagens da Globo é questionada

Daniel Genonadio
Por
Jogo entre Palmeiras x Atlético Mineiro foi estopim para críticas ao Grupo Globo
Jogo entre Palmeiras x Atlético Mineiro foi estopim para críticas ao Grupo Globo - Foto: Reprodução / SporTV

Após o fim da Copa do Mundo e o retorno dos jogos das competições nacionais de futebol, o Grupo Globo se tornou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais por conta da qualidade das transmissões das partidas. Capturas de tela comparando as transmissões do Mundial e de jogos no Brasil foram o estopim para que entrega do produto pelo conglomerado fosse questionada.

Durante a Copa do Mundo, o debate nas redes sociais quanto a qualidade das transmissões já foi grande, principalmente com comparações entre a TV Globo e a CazéTV, que transmitiu partidas em formato 4K no Youtube.

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Agora, com o retorno do Campeonato Brasileiro, transmitido quase inteiramente pelo Grupo Globo na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view), o debate foi amplificado ainda mais.

Uma comparação foi feita considerando o jogo entre Palmeiras x Atlético Mineiro, no último domingo, 26, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no Nubank Parque, em São Paulo, e o tom acizentado da imagem da transmissão do SporTV chamou a atenção.

Veja algumas críticas

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Brasileirão CazéTV Globo

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