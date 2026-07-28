Transmissão do Brasileirão pela Globo é detonada após comparação com Copa do Mundo

Após o fim da Copa do Mundo e o retorno dos jogos das competições nacionais de futebol, o Grupo Globo se tornou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais por conta da qualidade das transmissões das partidas. Capturas de tela comparando as transmissões do Mundial e de jogos no Brasil foram o estopim para que entrega do produto pelo conglomerado fosse questionada.

Durante a Copa do Mundo, o debate nas redes sociais quanto a qualidade das transmissões já foi grande, principalmente com comparações entre a TV Globo e a CazéTV, que transmitiu partidas em formato 4K no Youtube.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora, com o retorno do Campeonato Brasileiro, transmitido quase inteiramente pelo Grupo Globo na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view), o debate foi amplificado ainda mais.

Uma comparação foi feita considerando o jogo entre Palmeiras x Atlético Mineiro, no último domingo, 26, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no Nubank Parque, em São Paulo, e o tom acizentado da imagem da transmissão do SporTV chamou a atenção.

Veja algumas críticas

Comparação das imagens:



Transmissão da globo

———————————

Foto que tirei ontem (sem edição)



A iluminação do estádio não é lá mil maravilhas, mas não é esse pasto aí da imagem. A globo subvaloriza o produto na transmissão deles.



E não é por falta de competência, é algo pensado. https://t.co/hhDqPLeGb6 pic.twitter.com/zf5c6sXmdt — Gustavo (@ujgustavo) July 28, 2026

Diferença escandalosa pqp como pode



Sem falar que a Globo abafa o som da torcida em todos os jogos. Ontem o áudio da Fonte Nova tava morno, aí quando o repórter falava você notava a diferença do clima no estádio. Já no México x Inglaterra na Cazé Tv parecia que eu tava no Azteca https://t.co/7cVWMwVh1f — Thyago Lemos (@thylemoos) July 27, 2026

O grupo Globo é terrível em todas as partes quando o assunto é transmissão.

Narradores ruins, comentaristas tendenciosos, áudio e vídeo vira e mexe ficam cheio de falhas, sem contar essa configuração terrível que colocam na câmera. — Kένωσις ✟ (@Kenosls_) July 28, 2026

E era transmissão da Globo, não era? Eles conseguem, mas, parece que usam algum filtro ou uma economia porca que acaba piorando a imagem da transmissão.



Recentemente, vimos aquela imagem belíssima da ESPN em um jogo do Criciúma. — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) July 28, 2026