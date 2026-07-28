TELEVISÃO
Transmissão do Brasileirão pela Globo é detonada após comparação com Copa do Mundo
Qualidade das imagens da Globo é questionada
Após o fim da Copa do Mundo e o retorno dos jogos das competições nacionais de futebol, o Grupo Globo se tornou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais por conta da qualidade das transmissões das partidas. Capturas de tela comparando as transmissões do Mundial e de jogos no Brasil foram o estopim para que entrega do produto pelo conglomerado fosse questionada.
Durante a Copa do Mundo, o debate nas redes sociais quanto a qualidade das transmissões já foi grande, principalmente com comparações entre a TV Globo e a CazéTV, que transmitiu partidas em formato 4K no Youtube.
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Agora, com o retorno do Campeonato Brasileiro, transmitido quase inteiramente pelo Grupo Globo na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view), o debate foi amplificado ainda mais.
Uma comparação foi feita considerando o jogo entre Palmeiras x Atlético Mineiro, no último domingo, 26, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no Nubank Parque, em São Paulo, e o tom acizentado da imagem da transmissão do SporTV chamou a atenção.
Veja algumas críticas
Comparação das imagens:— Gustavo (@ujgustavo) July 28, 2026
Transmissão da globo
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Foto que tirei ontem (sem edição)
A iluminação do estádio não é lá mil maravilhas, mas não é esse pasto aí da imagem. A globo subvaloriza o produto na transmissão deles.
E não é por falta de competência, é algo pensado. https://t.co/hhDqPLeGb6 pic.twitter.com/zf5c6sXmdt
Diferença escandalosa pqp como pode— Thyago Lemos (@thylemoos) July 27, 2026
Sem falar que a Globo abafa o som da torcida em todos os jogos. Ontem o áudio da Fonte Nova tava morno, aí quando o repórter falava você notava a diferença do clima no estádio. Já no México x Inglaterra na Cazé Tv parecia que eu tava no Azteca https://t.co/7cVWMwVh1f
O grupo Globo é terrível em todas as partes quando o assunto é transmissão.— Kένωσις ✟ (@Kenosls_) July 28, 2026
Narradores ruins, comentaristas tendenciosos, áudio e vídeo vira e mexe ficam cheio de falhas, sem contar essa configuração terrível que colocam na câmera.
E era transmissão da Globo, não era? Eles conseguem, mas, parece que usam algum filtro ou uma economia porca que acaba piorando a imagem da transmissão.— Dryzinho (@Videos_Dryzinho) July 28, 2026
Recentemente, vimos aquela imagem belíssima da ESPN em um jogo do Criciúma.
O mais interessante é que nas fotos e vídeos feitos pela torcida no local a sensação é totalmente diferente.— Marcelo Viglio 🚩🇧🇷🇮🇹 (@ViglioMarcelo) July 28, 2026
E nas partidas transmitidas pela Fox Sports, e pela Cazé TV, a imagem fica bem diferente dessa transmissão da Globo.
Tanto a iluminação quanto a cor do gramado.