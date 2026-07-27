Globo relança sucesso de 2017 e recicla trama de vingança para 'Quem Ama Cuida'

A Globo amplia sua estratégia voltada ao consumo de conteúdo em dispositivos móveis e lança, nesta terça-feira, 28, uma versão em formato vertical de O Outro Lado do Paraíso, novela exibida originalmente em 2017. A produção, intitulada Clara de O Outro Lado do Paraíso, chega ao Globoplay com episódios curtos e gratuitos.

A nova edição reúne 50 capítulos de aproximadamente dois minutos cada, desenvolvidos para uma experiência de consumo rápida em celulares. A iniciativa faz parte da aposta da emissora em formatos digitais, já explorados anteriormente para atrair o público das plataformas online.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em resumo

Globo estreia uma versão vertical de O Outro Lado do Paraíso nesta terça-feira, 28.

Nova edição traz 50 capítulos curtos voltados para o consumo em celulares.

A produção revisita a história de Clara e sua trajetória marcada pela vingança.

Enredo apresenta semelhanças com a jornada de Adriana na novela Quem Ama Cuida.

Adaptação integra a estratégia da emissora de reaproveitar novelas de sucesso em novos formatos digitais.

Da injustiça ao plano de vingança

A trama acompanha Clara Tavares (Bianca Bin), jovem criada pelo avô Josafá (Lima Duarte) no Jalapão. A vida da protagonista muda ao iniciar um relacionamento com Gael (Sergio Guizé), integrante de uma família influente. O romance, porém, acaba sendo usado como parte de um plano arquitetado por Sophia (Marieta Severo), interessada nas jazidas de esmeraldas existentes nas terras da jovem.

Manipulada pela vilã, Clara é internada em um hospital psiquiátrico e permanece no local durante dez anos. Após conseguir escapar, ela retorna com uma nova condição financeira e determinada a acertar as contas com aqueles que destruíram sua vida. Ao lado do advogado Patrick (Thiago Fragoso), também busca recuperar a guarda do filho, que foi criado por Lívia (Grazi Massafera).

Semelhanças com novela atual

O relançamento também reforça as semelhanças entre a trajetória de Clara e a de Adriana (Letícia Colin), protagonista de Quem Ama Cuida. Nas duas histórias, as personagens enfrentam grandes perdas após serem vítimas de injustiças e passam a elaborar estratégias para enfrentar os responsáveis por seu sofrimento.

Escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente em 2017, O Outro Lado do Paraíso foi um dos principais sucessos da faixa das nove e ficou marcada pela transformação de Clara, que deixa de ser vítima para assumir o protagonismo de uma elaborada trajetória de vingança. Na época, o Globoplay também disponibilizou a série As Vinganças de Clara, composta por 10 episódios que reuniam os principais momentos dessa reviravolta na história.