Dia dos avós: relembre os avós mais marcantes da televisão brasileira

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Neste domingo, 26, é celebrado o Dia dos Avós, uma data dedicada a quem costuma representar acolhimento, conselhos e momentos inesquecíveis em família. Mas, quando o assunto é televisão brasileira, nem todos os avós seguiram esse perfil tradicional.

Ao longo das décadas, novelas e séries apresentaram personagens que emocionaram, divertiram e até chocaram o público. Entre figuras protetoras, avós irreverentes, guerreiros e até vilões, a teledramaturgia mostrou que cada família tem uma história diferente para contar.

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Alguns conquistaram o público pelo carinho com os netos, enquanto outros ficaram conhecidos pelas decisões inesperadas, personalidades fortes ou até por protagonizarem alguns dos momentos mais marcantes da TV brasileira.



Pensando na data comemorativa, o portal A TARDE relembra avós de diferentes perfis que conquistaram espaço na memória dos telespectadores e seguem sendo lembrados até hoje.

7 avós mais marcantes da teledramaturgia

Velho do Rio, de Pantanal

Velho do Rio em Pantanal - Foto: Reprodução | TV Globo

Interpretado por Osmar Prado, o Velho do Rio se tornou um dos personagens mais comentados da televisão ao assumir o papel de guardião do Pantanal. Além de proteger o bioma, ele também exerce uma importante função como avô de Jove.



Ao longo da trama, o personagem ajuda o neto em diferentes momentos, incluindo a superação do medo de cavalos, etapa fundamental para a transformação do jovem carioca em um verdadeiro peão.

Josafá, de O Outro Lado do Paraíso

Josafá em O Outro Lado do Paraíso - Foto: Reprodução | TV Globo

Depois da morte do pai de Clara, Josafá, vivido por Lima Duarte, assume a responsabilidade de cuidar da jovem como se fosse sua própria filha. Sua trajetória passa a ser marcada por perdas, dificuldades e injustiças provocadas pelas armações de Sophia.



Mesmo enfrentando tantos desafios, o que mais o faz sofrer é o desaparecimento da neta. O emocionante reencontro entre os dois acabou se tornando uma das cenas mais lembradas da novela.

Dona Benta, de O Sítio do Picapau Amarelo

Dona Benta em Sítio do Picapau Amarelo - Foto: Reprodução | TV Globo

Poucas personagens representam tão bem a figura da avó afetuosa quanto Dona Benta. No universo criado por Monteiro Lobato, ela acolhe crianças, compartilha histórias e transmite conhecimento sobre a cultura brasileira.



Além do carinho dedicado aos netos, Dona Benta também trata a boneca Emília como parte da família, reforçando sua importância em uma obra que atravessou gerações.

Maria do Carmo, de Senhora do Destino

Maria do Carmo em Senhora do Destino - Foto: Reprodução | TV Globo

Embora Nazaré tenha se tornado a personagem mais lembrada da novela, Maria do Carmo também marcou o público por sua força diante dos desafios familiares. Entre reencontros, separações e conflitos, ela nunca deixou de cuidar da família.



Mesmo enfrentando inúmeros problemas, a personagem interpretada por Susana Vieira demonstrava todo o carinho pelos netos Bruno e Bianca, consolidando sua imagem como uma avó dedicada.

Cassandra, de Sai de Baixo

Cassandra em Sai de Baixo - Foto: Reprodução | TV Globo

Aracy Balabanian eternizou Cassandra como uma das personagens mais divertidas da televisão brasileira. A avó de Caquinho levava uma vida completamente diferente daquela que aparentava ter.



Mesmo sem dinheiro, fazia questão de manter a pose de uma senhora sofisticada, comportamento que rendia momentos inesquecíveis e muitas risadas ao público.

Leleco, de Avenida Brasil

Leleco em Avenida Brasil - Foto: Reprodução | TV Globo

Leleco fugia completamente da imagem tradicional de avô tranquilo. Interpretado por Marcos Caruso, o personagem era conhecido pelo jeito malandro, sempre envolvido em confusões e tentando conquistar mulheres mais jovens.



Avô de Jorginho, ele se destacava justamente por agir como um eterno "garotão", quebrando o estereótipo normalmente associado aos avôs nas novelas.

Nazaré, de Senhora do Destino

Nazaré em Senhora do Destino - Foto: Reprodução | TV Globo

Vilã histórica da televisão brasileira, Nazaré protagonizou um dos momentos mais tensos do último capítulo de Senhora do Destino. Ao ameaçar jogar o neto de uma ponte, ela parecia levar sua crueldade ao limite.



No entanto, em seu último momento de lucidez, entrega a criança para Maria do Carmo e confessa que jamais faria mal ao menino ou à filha. Em seguida, encerra sua trajetória ao se jogar da ponte.