FUTEBOL
Futebol ao vivo: veja os jogos deste domingo (26/07) e onde assistir
Dia de futebol terá duelos entre grandes clubes brasileiros e partidas internacionais
A bola vai rolar em diferentes campos pelo mundo neste domingo, 26, com uma programação repleta de partidas para os torcedores acompanharem. O dia terá confrontos pelo Campeonato Brasileiro, Série B, Brasileirão Feminino, Campeonato Argentino e amistosos internacionais.
No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão reúne grandes duelos entre clubes da elite nacional. Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Flamengo x São Paulo, Grêmio x Fluminense e Palmeiras x Atlético-MG estão entre os jogos que chamam atenção na agenda.
Pela Série B, equipes como Vitória, Ceará, Goiás e Novorizontino também entram em campo em busca de resultados importantes na competição.
A programação internacional completa o domingo de futebol, com partidas do Campeonato Argentino e amistosos envolvendo clubes tradicionais do exterior, como Inter de Milão e Ajax.
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Confira a lista completa dos jogos deste domingo (26/07)
JOGOS DA MANHÃ
- 9h — Ajax x Burnley (Amistoso de Clubes) - Transmissão: UOL Play
- 11h — Corinthians (F) x Vitória (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) - Transmissão: TV Brasil
- 11h30 — Karlsruher x Inter de Milão (Amistoso de Clubes) - Transmissão: Xsports
JOGOS DA TARDE
- 15h — Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia (Campeonato Argentino) -Transmissão: Disney+
- 15h — Juventude (F) x Ferroviária (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) -Transmissão: UOL Play
- 16h — Cruzeiro x Botafogo (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Globo e Premiere
- 16h — Bahia x Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
- 16h — São Bernardo x Ceará (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
- 16h — Criciúma x Náutico (Campeonato Brasileiro — Série B - Transmissão: ESPN e Disney+
- 17h15 — Estudiantes x Independiente (Campeonato Argentino) - Transmissão: ESPN 3 e Disney+
- 18h30 — Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
- 18h30 — Grêmio x Fluminense (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
- 18h30 — RB Bragantino x Coritiba (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
- 18h30 — América-MG x Goiás (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Disney+
- 18h30 — Londrina x Novorizontino (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Disney+
- 19h30 — Palmeiras x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: SporTV e Premiere
- 19h30 — Remo x Vitória (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
- 19h30 — Deportivo Riestra x Boca Juniors (Campeonato Argentino) - Transmissão: ESPN e Disney+