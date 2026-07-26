Futebol ao vivo: veja os jogos deste domingo (26/07) e onde assistir

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A bola vai rolar em diferentes campos pelo mundo neste domingo, 26, com uma programação repleta de partidas para os torcedores acompanharem. O dia terá confrontos pelo Campeonato Brasileiro, Série B, Brasileirão Feminino, Campeonato Argentino e amistosos internacionais.

No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão reúne grandes duelos entre clubes da elite nacional. Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Flamengo x São Paulo, Grêmio x Fluminense e Palmeiras x Atlético-MG estão entre os jogos que chamam atenção na agenda.

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Pela Série B, equipes como Vitória, Ceará, Goiás e Novorizontino também entram em campo em busca de resultados importantes na competição.

A programação internacional completa o domingo de futebol, com partidas do Campeonato Argentino e amistosos envolvendo clubes tradicionais do exterior, como Inter de Milão e Ajax.

Confira a lista completa dos jogos deste domingo (26/07)

JOGOS DA MANHÃ

9h — Ajax x Burnley (Amistoso de Clubes) - Transmissão: UOL Play

— Ajax x Burnley (Amistoso de Clubes) - 11h — Corinthians (F) x Vitória (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) - Transmissão: TV Brasil

— Corinthians (F) x Vitória (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) - 11h30 — Karlsruher x Inter de Milão (Amistoso de Clubes) - Transmissão: Xsports

JOGOS DA TARDE