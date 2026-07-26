Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Futebol ao vivo: veja os jogos deste domingo (26/07) e onde assistir

Dia de futebol terá duelos entre grandes clubes brasileiros e partidas internacionais

Luan Julião
Por
Torcedores poderão acompanhar jogos ao longo do dia
Torcedores poderão acompanhar jogos ao longo do dia - Foto: rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

A bola vai rolar em diferentes campos pelo mundo neste domingo, 26, com uma programação repleta de partidas para os torcedores acompanharem. O dia terá confrontos pelo Campeonato Brasileiro, Série B, Brasileirão Feminino, Campeonato Argentino e amistosos internacionais.

No futebol brasileiro, a rodada do Brasileirão reúne grandes duelos entre clubes da elite nacional. Bahia x Corinthians, Cruzeiro x Botafogo, Flamengo x São Paulo, Grêmio x Fluminense e Palmeiras x Atlético-MG estão entre os jogos que chamam atenção na agenda.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Pela Série B, equipes como Vitória, Ceará, Goiás e Novorizontino também entram em campo em busca de resultados importantes na competição.

A programação internacional completa o domingo de futebol, com partidas do Campeonato Argentino e amistosos envolvendo clubes tradicionais do exterior, como Inter de Milão e Ajax.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Bahia aplica goleada de 8 a 0 e encaminha octa do Baianão Sub-20
Bahia aplica goleada de 8 a 0 e encaminha octa do Baianão Sub-20 imagem

E.C.VITÓRIA

Remo terá dupla de zaga inédita para enfrentar o Vitória pela Série A
Remo terá dupla de zaga inédita para enfrentar o Vitória pela Série A imagem

E.C.BAHIA

Enxame de vespas paralisa final do Baianão Sub-20; veja imagens
Enxame de vespas paralisa final do Baianão Sub-20; veja imagens imagem

Confira a lista completa dos jogos deste domingo (26/07)

JOGOS DA MANHÃ

  • 9h — Ajax x Burnley (Amistoso de Clubes) - Transmissão: UOL Play
  • 11h — Corinthians (F) x Vitória (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) - Transmissão: TV Brasil
  • 11h30 — Karlsruher x Inter de Milão (Amistoso de Clubes) - Transmissão: Xsports

JOGOS DA TARDE

  • 15h — Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia (Campeonato Argentino) -Transmissão: Disney+
  • 15h — Juventude (F) x Ferroviária (F) (Campeonato Brasileiro Feminino) -Transmissão: UOL Play
  • 16h — Cruzeiro x Botafogo (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h — Bahia x Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 16h — São Bernardo x Ceará (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
  • 16h — Criciúma x Náutico (Campeonato Brasileiro — Série B - Transmissão: ESPN e Disney+
  • 17h15 — Estudiantes x Independiente (Campeonato Argentino) - Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 18h30 — Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
  • 18h30 — Grêmio x Fluminense (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
  • 18h30 — RB Bragantino x Coritiba (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
  • 18h30 — América-MG x Goiás (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Disney+
  • 18h30 — Londrina x Novorizontino (Campeonato Brasileiro — Série B) - Transmissão: Disney+
  • 19h30 — Palmeiras x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: SporTV e Premiere
  • 19h30 — Remo x Vitória (Campeonato Brasileiro) - Transmissão: Premiere
  • 19h30 — Deportivo Riestra x Boca Juniors (Campeonato Argentino) - Transmissão: ESPN e Disney+
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Futebol futebol feminino jogos de hoje série b

Relacionadas

Mais lidas